Welterbetag in Lahnstein
Edlen Tropfen, Verbrechern und Kalauern auf der Spur
Hobbywinzer Frank Lambertin (links) wusste bei seiner Schlenderweinprobe viel über die Lahnsteiner Stadtgeschichte zu berichten.
Hobbywinzer Frank Lambertin (links) wusste bei seiner Schlenderweinprobe viel über die Lahnsteiner Stadtgeschichte zu berichten.
Bletzer Ulrike

Mit drei spannenden Themenführungen hat sich Lahnstein am Unesco-Welterbetag beteiligt. So kamen alle Besucher auf ihre Kosten. Was die Stadt in Sachen Kulinarik, Kriminalistik und Humor zu bieten hat.

Lesezeit 4 Minuten
So macht es Spaß, der kulturellen Wurzeln zu gedenken: Mit drei Stadtführungen, eine spannender als die andere, hat die Stadt Lahnstein den diesjährigen Unesco-Welterbetag begangen. Weltweit unter dem Leitgedanken „Gemeinsam für Frieden und Verständigung“ stehend, hätte man dem Aktionstag hier auch das Motto „Die drei K’s – Kulinarik, Kriminalistik, Kalauerkultur“ verpassen können.

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