Welterbetag in Lahnstein Edlen Tropfen, Verbrechern und Kalauern auf der Spur Ulrike Bletzer 08.06.2026, 16:00 Uhr

i Hobbywinzer Frank Lambertin (links) wusste bei seiner Schlenderweinprobe viel über die Lahnsteiner Stadtgeschichte zu berichten. Bletzer Ulrike

Mit drei spannenden Themenführungen hat sich Lahnstein am Unesco-Welterbetag beteiligt. So kamen alle Besucher auf ihre Kosten. Was die Stadt in Sachen Kulinarik, Kriminalistik und Humor zu bieten hat.

So macht es Spaß, der kulturellen Wurzeln zu gedenken: Mit drei Stadtführungen, eine spannender als die andere, hat die Stadt Lahnstein den diesjährigen Unesco-Welterbetag begangen. Weltweit unter dem Leitgedanken „Gemeinsam für Frieden und Verständigung“ stehend, hätte man dem Aktionstag hier auch das Motto „Die drei K’s – Kulinarik, Kriminalistik, Kalauerkultur“ verpassen können.







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