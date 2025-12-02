E-Chor Lahnstein ist „very british“ unterwegs

Mit einem „Festival of Nine Lessons and Carols“ begeisterte der E-Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums in der evangelischen Kirche Oberlahnstein. Wer es verpasst hat, muss sich nicht grämen: Es gibt weitere Konzerte am 2. Adventswochenende.
Verblüffend schlicht und schnörkellos – und vielleicht gerade deshalb so beeindruckend: Das Konzert „Festival of Nine Lessons and Carols“, das der E-Chor Lahnstein am 1. Adventssonntag in der evangelischen Kirche in Oberlahnstein gab, stimmte auf sehr authentische und am ursprünglichen Sinn des Weihnachtsfests orientierte Weise auf die kommenden Wochen ein.