Weitere Konzerte am 2. Advent E-Chor Lahnstein ist „very british“ unterwegs Ulrike Bletzer 02.12.2025, 20:00 Uhr

i Das Konzert in der evangelischen Kirche in Oberlahnstein bildete den Auftakt für eine Vierer-Reihe, von der noch zwei Termine ausstehen. Der E-Chor führt das "Festival of Nine Lessons and Carols" noch am Sonntag, 7. Dezember, um 16.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Montabaur, und am Montag, 8. Dezember, um 18.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Neuhäusel auf. Bletzer Ulrike

Mit einem „Festival of Nine Lessons and Carols“ begeisterte der E-Chor des Marion-Dönhoff-Gymnasiums in der evangelischen Kirche Oberlahnstein. Wer es verpasst hat, muss sich nicht grämen: Es gibt weitere Konzerte am 2. Adventswochenende.

Verblüffend schlicht und schnörkellos – und vielleicht gerade deshalb so beeindruckend: Das Konzert „Festival of Nine Lessons and Carols“, das der E-Chor Lahnstein am 1. Adventssonntag in der evangelischen Kirche in Oberlahnstein gab, stimmte auf sehr authentische und am ursprünglichen Sinn des Weihnachtsfests orientierte Weise auf die kommenden Wochen ein.







