Unwetter am Wochenende an Lahn
Dutzende Einsätze: Schlammmassen fließen durch Weinähr
Weinähr hatten die Regenfälle am Freitagabend besonders getroffen. Erdmassen eines neu angelgten Weinbergs waren abgerutscht. Di
Weinähr hatten die Regenfälle am Freitagabend besonders getroffen. Erdmassen eines neu angelgten Weinbergs waren abgerutscht. Die Schlammmassen flossen durch den Ort, Keller und Wohnhäuser wurden geflutet. Bei den Aufräumarbeiten packten Einsatzkräfte und Anwohner gemeinsam an.
Nicole Schliemann

Das Unwetter am Freitagabend hielt den Rhein-Lahn-Kreis in Atem. Besonders betroffen war der Bereich der südlichen Zuflüsse der Lahn – insbesondere von Dörsbach, Mühlbach und Aar. Rund 300 Kräfte waren im Einsatz.

Lesezeit 4 Minuten
Ein heftiges Unwetter zog am Freitagabend über den Rhein-Lahn-Kreis, das sich nach einem heißen Tag mit großen Regenmassen entlud. Gegen 21 Uhr wurden die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis auf dem Handy vor möglichen Überschwemmungen am Dörsbach, einem Nebenfluss der Lahn, gewarnt.

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