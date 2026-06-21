Das Unwetter am Freitagabend hielt den Rhein-Lahn-Kreis in Atem. Besonders betroffen war der Bereich der südlichen Zuflüsse der Lahn – insbesondere von Dörsbach, Mühlbach und Aar. Rund 300 Kräfte waren im Einsatz.
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Ein heftiges Unwetter zog am Freitagabend über den Rhein-Lahn-Kreis, das sich nach einem heißen Tag mit großen Regenmassen entlud. Gegen 21 Uhr wurden die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis auf dem Handy vor möglichen Überschwemmungen am Dörsbach, einem Nebenfluss der Lahn, gewarnt.