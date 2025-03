Stadthalle wird zur Narrhalla Dschungelalarm in Nassau: Wenn Möhnen die Bühne erobern Ulrike Bletzer 02.03.2025, 11:00 Uhr

i In Nassau feiern die Möhnen eine ausgelassene Dschungelparty. Eine echte Augenweide waren die Golden Lions des TV Nassau. Bletzer Ulrike

Ein närrischer Dschungel voller skurriler Gestalten: In Nassau marschieren Elefanten ein und Affen toben über die Bühne. Mit scharfzüngigen Sketchen, ausgelassenem Tanz und jeder Menge Humor sorgen die Möhnen für ein tolles Spektakel.

Was für ein Affenzirkus. Überall tummelten sie sich, die Schimpansen, Gorillas und anderen Verwandten des Menschen – vor der Narrhalla, im Publikum, vor allem aber auf und, die Wände hochkletternd, neben der Bühne, die an diesem Schwerdonnerstag das Epizentrum des närrischen Treibens in Nassau war.

