Die Arbeitsgemeinschaft Eine-Welt Katzenelnbogen besteht seit September 1990 und ist Träger des Weltladens in der Untertalstraße 18. Die Aktiven und der Vorstand sind in die Jahre gekommen und suchen nun jüngere Nachfolger. Der Vorstand besteht zurzeit aus drei gleichberechtigten Personen und wird jährlich neu gewählt. Jetzt steht ein Wechsel an der Spitze an. Sollten sich keine Nachfolger finden, müssen der Verein aufgelöst und der Laden geschlossen werden.

Es werden Personen gesucht, die die Idee des fairen Welthandels unterstützen: für gerechte Löhne, für Schulunterricht und Bildungsarbeit, für das Klima und nachhaltige Landwirtschaft, für medizinische Versorgung und Gesundheit für alle oder für sauberes Trinkwasser. Interessenten, die die Arbeit des Vereins fortsetzen möchten, sind zu einem unverbindlichen Infoabend am Montag, 5. Mai, 19.30 Uhr ins katholischen Pfarrheim in Katzenelnbogen eingeladen. Mehr Infos und Auskunft per E-Mail: weltladenkatzenelnbogen@web.de