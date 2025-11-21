Auf Raubzug in Diez und Region Drohnenraub: Beute im Wert von halber Million Euro 21.11.2025, 14:38 Uhr

i Mehr als 170 Drohnen und Drohnenteile erbeutete der Angeklagte, der sich vor dem Landgericht wegen schweren Diebstahls verantworten muss. Helena Dolderer/dpa

Mehrere Einbrüche auch in Diez, Bad Kreuznach und Mainz brachten dem Angeklagten Diebesgut im Wert von mehr als einer halben Million Euro ein. Das zeigen die Zeugenbefragungen im Prozess am Landgericht.

Das war wohl ein Raubzug par excellence, den der 29-jährige Angeklagte Anfang des Jahres in der Region zwischen Diez, Bad Kreuznach und Mainz hingelegt haben soll. Der Wert der Beute: Mehr als eine halbe Million Euro, der Schaden, der er hinterlassen hat, ebenfalls beträchtlich.







