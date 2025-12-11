Urteil am Landgericht Koblenz Drohnendieb zu milden viereinhalb Jahren verurteilt Marta Fröhlich 11.12.2025, 15:00 Uhr

i Ein 29-Jähriger musste sich von dem Landgericht verantworten, weil er bei sieben Einbrüchen erhebliche Beute gemacht hat, darunter auch Drohnen der Bundeswehr. Marta Fröhlich

Sieben Einbrüche, hoher Beutewert, enormer Sachschaden: Das ist die Bilanz der Diebestour eines 29-Jährigen, für die er jetzt bestraft wird. Hätte er nicht kooperiert, wäre seine Strafe deutlich höher ausgefallen.

Die Beweislast war erdrückend, die Geständnisse ausführlich: Der 29-Jährige, der sich im Prozess wegen teils besonders schweren Raubes vor dem Landgericht verantworten musste, muss für viereinhalb Jahre ins Gefängnis. Sieben Einbruchsdiebstähle in der Region Mainz, Ludwigshafen, Bad Kreuznach und Diez, Beute im mittleren sechsstelligen Bereich, enormer Sachschaden gehen auf sein Konto.







Artikel teilen

Artikel teilen