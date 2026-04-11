Landgericht Koblenz Drogenhandel im Blauen Ländchen: Prozess begonnen 11.04.2026, 06:00 Uhr

i Prozessauftakt am Landgericht in Koblenz. Tobias Lui

Die Lebensgeschichte einer der beiden Angeklagten stand im Mittelpunkt des Prozessauftakts am Landgericht in Koblenz: Zwei Männer sind angeklagt, im Raum Nastätten in nicht geringem Umfang gedealt zu haben.

. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, im Raum Nastätten mindestens in drei Fällen mit Betäubungsmitteln – insbesondere Amphetamine, Cannabis und Ecstasy – in nicht geringem Umfang gehandelt, außerdem sollen beide gemeinsam mit einer Frau als Bande agiert haben: Am Landgericht in Koblenz hat am Donnerstag vor der Ersten Strafkammer der Prozess gegen zwei Männer im Alter von 42 und 45 Jahren begonnen.







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