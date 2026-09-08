Amtsgericht Diez Drogengeld oder Schulden? Gericht glaubt Angeklagtem Thorsten Kunz 08.09.2026, 18:00 Uhr

i Vor dem Diezer Amtsgericht, hier die Archivaufnahme eines Verhandlungssaals, wurde gegen einen 70-Jährigen verhandelt. Till Kronsfoth

Wollte er nur seine Schulden bezahlen? Oder kaufte sich der junge Mann, gegen den nun vor dem Amtsgericht Diez verhandelt wurde, Drogen? Ein Zivilpolizist glaubte Letzteres, das Gericht am Ende nicht. Eine Strafe bekommt der Mann trotzdem.

Am 30. April dieses Jahres gegen 17.40 Uhr beobachtete ein Kriminalbeamter in Zivil aus Montabaur in der Rosenstraße in Diez ein aus seiner Sicht verdächtiges Verhalten: Ein junger Mann stieg von seinem Fahrrad ab, begab sich in einen Hauseingang, zeigte ein „unschlüssiges Verhalten“, telefonierte, hantierte an seinem Rucksack herum, wohl um etwas herauszuholen, wurde dann von einem zweiten jungen Mann begrüßt, steckte anschließend etwas in ...







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