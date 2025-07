Ein 54-Jähriger wurde in Diez wegen Drogenbesitzes zu vier Monaten Haft, aber auf Bewährung, verurteilt. Trotz Vorstrafen zeigte er sich geständig und bemüht, clean zu bleiben. Eine Therapie ist Teil der Auflagen.

Ja, er habe Drogen für den eigenen Konsum mit sich geführt. Dafür wurde ein 54-Jähriger nun vom Amtsgericht Diez zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Angeklagter beteuert, wieder clean zu sein

Am 27. April dieses Jahres fanden Beamten bei einer Kontrolle 4,55 Gramm Amphetamine in der Umhängetasche des Angeklagten. Vor dem Amtsgericht Diez gab er den Besitz der Betäubungsmittel zu. Er sei aber aktuell clean und konsumiere nur gelegentlich THC.

Der gelernte Industriemechaniker und Schlosser schilderte, dass er mit 15 Jahren zum ersten Mal gekifft hätte. Ende 20 seien dann die Amphetamine dazu gekommen. Anschließend habe er seine ersten Erfahrungen mit Haschisch und Ecstasy gemacht. Nun sei er aber auf einem guten Weg, clean zu bleiben und sein Leben in den Griff zu bekommen. Er sei wieder in den Westerwaldkreis gezogen und wohne dort in einem Wohnwagen. Er habe auch schon Bekanntschaft mit seinen Nachbarn gemacht und Freunde gefunden, die ihm ein stabiles soziales Umfeld bieten.

Als Zeuge war der Beamte geladen, der den Angeklagten kontrolliert hatte. Er berichtete, dass die Kontrolle beim 54-Jährigen zunächst unproblematisch gewesen sei. Auf der Dienststelle habe sich der Angeklagte aber weniger verständnisvoll gezeigt, aber trotzdem alles über sich ergehen lassen. „Er war nicht vorbildlich, aber auch nicht aggressiv“, berichtete der Beamte. Im Anschluss las Richter Böhm die lange Liste der Vorstrafen des Angeklagten mit 15 Einträgen vor.

Therapie als Auflage

Der Staatsanwalt wertete das Geständnis des 54-Jährigen und seine Bemühungen, sein Leben in den Griff zu bekommen, als positiv. Deshalb forderte er drei Monate Haft, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung. Ihm schloss sich die Verteidigung an. Richter Martin Böhm blieb bei seinem Urteil nah an der Forderung der Staatsanwaltschaft. Er verurteilte den Angeklagten zu vier Monaten Haft, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung. Als Auflage wurde ihm eine Therapie auferlegt. Auch er wertete das Geständnis und die Bemühungen des Angeklagten als positiv.