Oraniensteiner Konzerte
Dreimal musikalischer Hochgenuss in Diez
Das Trio Orelon mit (von links) Judith Stapf, Marco Sanna und Arnau Rovira i Bascompte machte Station in Diez.
Das Trio Orelon mit (von links) Judith Stapf, Marco Sanna und Arnau Rovira i Bascompte machte Station in Diez.
Andreas E. Müller

Freundschaft und musikalische Wahlverwandtschaft. So ließe sich das charakterisieren, was das Trio Orelon bei seinem Konzert im Schloss Oranienstein darbot. Warum die Komponistenauswahl auf Edvard Grieg, Johannes Brahms und Amanda Röntgen-Maier fiel.

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„Endlich mal wieder ein echtes Klaviertrio“, freut sich Hubert Eblenkamp, der künstlerische Leiter der Oraniensteiner Konzerte, beim Vorgespräch mit den Musikern. Dass es Eblenkamp immer wieder gelingt, Musiker von Weltklasseformat nach Diez zu locken, kann man gar nicht hoch genug bewerten.

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