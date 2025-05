150 Jahre Feuerwehr Diez, 100 Jahre Feuerwehr Freiendiez und schließlich 25 Jahre fusionierte Standortwehr Diez-Freiendiez. Gleich drei Jubiläen gab es am vergangenen Samstag, 24. Mai, in der Diezer Innenstadt zu feiern.

Die Feuerwehr Diez-Freiendiez feierte am vergangenen Samstag gleich drei besondere Meilensteine ihres Bestehens. So blickt die Freiwillige Feuerwehr Diez auf stolze 150 Jahre zurück, die Feuerwehr Freiendiez wiederum feierte ihr 100-jähriges Bestehen, und die Standortwehr Diez-Freiendiez kann auf 25 Jahre gemeinsames Wirken verweisen. Drei Jubiläen, ein starkes Zeichen für gelebtes Ehrenamt, Solidarität und Einsatzfreude in der Region.

„Ohne freiwilliges Engagement, technischen Fortschritt und starke Gemeinschaft ist ein effektiver Brandschutz nicht möglich.“

Diese Beobachtung hat bis heute Gültigkeit.

Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand eine in der Wilhelmstraße eingerichtete „Blaulichtmeile“. Gemeinsam mit befreundeten Organisationen aus der sogenannten Blaulichtfamilie – unter ihnen die Landes- und Bundespolizei, benachbarte Feuerwehren, die Bundeswehr, das DRK, die Malteser, das THW und die DLRG – wurden zwischen der Feuerwache und dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal Einsatzfahrzeuge und technisches Equipment ausgestellt. Ergänzt wurde die Meile durch ein Kinderkarussell, eine Hüpfburg sowie eine Station mit Feuerwehr-Oldtimern. Den Abschluss des Festes bildete eine entspannte Party mit Livemusik von „Acoustic Storm“ rund um die Feuerwache.

Alles mit freiwilligem Engagement

Schon im Jahr 1875 wurde die Freiwillige Feuerwehr Diez gegründet – in einer Zeit, in der Brandschutz oft noch durch Eimerketten und Handpumpen geleistet wurde. Über die Jahrzehnte hinweg entwickelte sich aus dieser bescheidenen Anfangsformation eine moderne, gut ausgestattete Feuerwehr mit bestens ausgebildeten Kameradinnen und Kameraden – die sogenannten Floriansjünger. Ein halbes Jahrhundert später folgte 1925 die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Freiendiez. Auch hier wurde rasch klar: „Ohne freiwilliges Engagement, technischen Fortschritt und starke Gemeinschaft ist ein effektiver Brandschutz nicht möglich.“ In diesen 100 Jahren hat sich Freiendiez ebenso stetig weiterentwickelt, neue Fahrzeuge beschafft, moderne Ausbildungskonzepte eingeführt und zahlreiche Einsätze gemeistert.

i Rund um die Feuerwache hatten die Diez-Freiendiezer Wehren alle ihre Einsatzfahrzeuge aufgefahren. Rolf Kahl

Im Jahre 1999 entschieden sich beide Einheiten zu einem mutigen und zukunftsweisenden Schritt: die Gründung der Standortwehr Diez-Freiendiez. Seither arbeitet diese Truppe in einer schlagkräftigen und gut koordinierten Einheit zusammen – ein Beispiel für gelebte Zusammenarbeit über die imaginäre Ortsgrenze hinweg. Diese Fusion stärkte nicht nur die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft der Feuerwehr in Diez, Freiendiez und der Region, sondern auch das Miteinander der Menschen. Gemeinsam wurden große Herausforderungen gemeistert – ob Großbrände, Hochwasser oder technische Hilfeleistungen. Immer wieder waren es die „Blauhelme“, die mutig und uneigennützig zur Stelle waren. So steht allein für das Jahr 2023 eine Rekordzahl von 192 Einsätzen in den Protokollbüchern der Jubiläumswehr.

Ehrenamt mit Herzblut

Hinter all diesen Zahlen und Jubiläen steht jedoch vor allem eines: ehrenamtliches Engagement. Die Mitglieder der Feuerwehr Diez-Freiendiez opfern seit Generationen ihre Freizeit, riskieren Gesundheit und stellen ihr Leben in den Dienst der Allgemeinheit. Ohne dieses Engagement wären weder eine effektive Brandbekämpfung noch Hilfeleistungen bei Unfällen oder Katastrophenschutz denkbar. Dabei ist die Feuerwehr nicht nur im Notfall zur Stelle – sie prägt auch das gesellschaftliche Leben: Ob bei Festen, in der Jugendarbeit oder beim gemeinsamen Üben – die Feuerwehr ist ein zentraler Bestandteil der lokalen Gemeinschaft.

i An vielen Stationen bildeten sich Personengruppen, die sich oftmals auch um Themen wie Innovationen, Technologien und Konzepte für Feuerwehr unterhielten. Rolf Kahl

Das Dreifachjubiläum sollte deshalb nicht nur Anlass zur Rückschau sein, sondern auch zur Wertschätzung und Dankbarkeit. Jung und Alt hatten die Gelegenheit erhalten, die Feuerwehr hautnah zu erleben – und vielleicht gab es auch einige, die selbst Teil dieser starken Gemeinschaft werden wollen. Denn eines ist klar: Die Zukunft der Feuerwehr hängt vom Nachwuchs ab – und davon, dass das Ehrenamt auch in der nächsten Generation seinen festen Platz findet.