Die Kalkwerk-Familie macht sich bereit. An Pfingsten lädt der Kultur- und Jugendförderkreis Diez gemeinsam mit den Kalkwerkern zum Festival ein, das in seiner Art in der Region einzigartig ist.

Was 1980 aus einem ersten Provisorium begann, findet in diesem Jahr die 43. Auflage. Zum Kalkwerkfestival am Pfingstwochenende von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Juni, erwartet die Fangemeinde wieder ein erstklassiges Varieté-Programm zum Auftakt am Freitag sowie am Samstag und Sonntag 20 Bands mit einem außergewöhnlichen Musikprogramm, inklusive zwei Topacts am Samstag- und Sonntagabend. Dazu gibt es Theater, Kinderprogramm, eine Ausstellung und dazu ein breites kulinarisches Angebot. Obendrauf gepackt sorgt die Atmosphäre des in der Region einzigartigen Festivals für das besondere Flair. Dabei bildet das Publikum gemeinsam mit den Kalkwerkern die große Kalkwerk-Familie, die drei Tage lang eine riesengroße Party feiert. Man trifft alte Bekannte, die eben einmal im Jahr zum Festival zusammenkommen, gleichzeitig lernt man aber auch neue Leute kennen.

Ausgewogenes Programm

Zum Programm: Das Festival beginnt traditionsgemäß mit dem Varietéabend am Freitag, 6. Juni, 20 Uhr, auf der Open-Air-Bühne. Zu sehen sind erstklassige Artisten und Akrobaten. Die Moderation übernimmt Karl-Heinz Helmschrot, ein alter Bekannter auf der Kalkwerk-Bühne. Die Musik zum Ausklang des ersten Festivaltags kommt von der Kalkwerkband PolyOne Kollektiv 72.

Samstag und Sonntag stehen dann ganz im Zeichen der Musik. Dazu gibt es Aufführungen des Theaters im alten Kalkwerk unter dem Titel „Aus allen Löchern“ und eine Galerie in der Ausstellungshalle. Grafiker Michael Imhof und der Drucker Andreas Seibt präsentieren unter dem Label Jesus Crust Screenprinting ihre einzigartigen Kreationen. Neben den heimischen Kalkwerkbands wie Boiler, Bloodspot, Driven, Danaplan oder 4-Zimmer-Küche-Bad gastieren die Bands El Flecha Negra am Samstag, 22.30 Uhr, mit Latin American Rhythmus, Cumbia, Reggae sowie am Sonntag, 22.30 Uhr, La Brigade du Kif mit einer elektrisierenden Mischung aus Ska, Rock, Swing und Punk. Hinzu kommt das Kinderprogramm mit dem Playground, ein Raum mit Möglichkeiten für kleine und große Kinder zum Spielen, Ausprobieren, Spaß haben.

Kalkwerk finanziert sich eigenständig

„Nachdem im vergangenen Jahr ausgelassene Kalkwerkatmosphäre aufkommen konnte, steht für dieses Jahr das 43. Kalkwerkfestival an. Das bedeutet für uns an erster Stelle, dass wir unser Gelände und unser kulturelles Schaffen mit allen Interessierten teilen können, um zu unterhalten, aber auch, um zur Beteiligung einzuladen“, freuen sich Kalkwerker auf das Pfingstwochenende, auf das sich Veranstalter und Besucher besonders freuen, da nach dem Pfingstsonntag der freie Pfingstmontag zum Ausruhen bleibt. Das Kalkwerk mit dem Kultur- und Jugendförderkreis Diez finanziert sich ohne externe Zuschüsse und schafft dadurch bestimmte Freiräume, in denen sich verschiedenen Kunstrichtungen „frei“ entfalten können. „Das Festival ist dabei nach dem kulturellen Austausch unsere größte Einnahmequelle für die Instandhaltung des Geländes und die Umsetzung der Vereinsaufgabe“, hoffen die Kalkwerker auf viele Besucher.

i Traditionell startet das Festival am Freitagabend mit dem Varieté. Zu sehen sind hochkarätige Künstler, die in dieser einzigartigen geballten Form in der Region nur im Kalkwerk auftreten. Uli Pohl

Die Veranstalter bieten Menschen mit Behinderungen und Rollstuhlfahrern die Möglichkeiten, direkt vor dem Festivalgelände auf den ausgewiesenen Parkflächen zu parken. Ebenso ist ein Bereich oberhalb der Tribüne mit guter Sicht auf der Bühne für Menschen mit Rollstuhl reserviert.

Karten im Vorverkauf

Bis einschließlich 14 Jahren ist der Eintritt frei. Die Tageskarte im Vorverkauf kostet 18 Euro, das Drei-Tage-Ticket 49,50 Euro. Auch in diesem Jahr gibt es die Tickets wieder online. Den Link dazu gibt es über die Internetseite kalkwerkfestival.org. Der übliche Vorverkauf findet wie immer bei Schaefer Bücher Limburg, Schaefer Buch&Wein Diez, Meckel in Diez und im Kreml-Kulturhaus in Zollhaus statt. Der Preis für ein Tagesticket an der Abendkasse beträgt 20 Euro. Darüber hinaus werden wieder ermäßigte Tickets für Personen mit Beeinträchtigungen, Schüler, Studenten sowie Empfänger von Bürgergeldleistungen angeboten. Die Kalkwerker zeigen sich glücklich über die – teilweise jahrzehntelange – enge Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen zur Umsetzung des Festivals.