Seit 44 Jahren Tradition Drei Tage Festivalstimmung im Alten Kalkwerk in Diez Rolf-Peter Kahl 14.06.2026, 20:00 Uhr

i Direkt vor der großen Bühne wurde schon frühzeitig abgetanzt. Rolf-Peter Kahl

Drei Tage Tanzen, Feiern und Spaß haben: Zu ihrem 44. Festival begrüßten die „Kalkwerker“ Tausende Besucher auf dem ehemaligen Betriebsgelände zwischen Diez und Limburg. Dabei hatte das Festival in diesem Jahr auch wieder so einiges zu bieten.

Jedes Jahr im Sommer, wenn Tausende Menschen auf das Gelände des alten Kalkwerks zwischen Limburg und Diez pilgern, steht eines der markantesten Kulturereignisse der Region an: das Kalkwerkfestival. Seit mehr als vier Jahrzehnten verbindet das Festival Musik, Kunst und gelebte Gemeinschaft – und bleibt dabei seiner besonderen, unabhängigen Atmosphäre treu.







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