Drei Tage Tanzen, Feiern und Spaß haben: Zu ihrem 44. Festival begrüßten die „Kalkwerker“ Tausende Besucher auf dem ehemaligen Betriebsgelände zwischen Diez und Limburg. Dabei hatte das Festival in diesem Jahr auch wieder so einiges zu bieten.
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Jedes Jahr im Sommer, wenn Tausende Menschen auf das Gelände des alten Kalkwerks zwischen Limburg und Diez pilgern, steht eines der markantesten Kulturereignisse der Region an: das Kalkwerkfestival. Seit mehr als vier Jahrzehnten verbindet das Festival Musik, Kunst und gelebte Gemeinschaft – und bleibt dabei seiner besonderen, unabhängigen Atmosphäre treu.