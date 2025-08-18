Burgen sind für Christian Frey Kindheitstraum und Berufung zugleich. Seit August leitet er das Europäische Burgeninstitut (EBI) in Braubach – und lebt in Teilzeit auf der Marksburg. Er hat mit uns über seine Wurzeln gesprochen und seine Pläne am EBI.

Burgen sind für ihn mehr als nur alte Mauern – sie sind Lebensaufgabe, Forschungsschwerpunkt und Kindheitstraum zugleich. Seit Anfang August leitet Christian Frey das Europäische Burgeninstitut (EBI) in Braubach – und lebt in Teilzeit nun auf der Marksburg. „Ein großes Privileg“, sagt er über sein Leben zwischen Archiv, Fachbibliothek und Burgmauern.

Burgen begeistern Christian Frey Zeit seines Lebens

„Das ist wie drei Sechser im Lotto nacheinander – einfach eine Traumstelle!“ Christian Frey kann sein Glück kaum fassen. Schon seit seiner frühesten Kindheit faszinieren ihn Burgen und Schlösser. Die Leidenschaft ließ ihn nie los, und so war für ihn sofort klar, dass er sich bewerben würde, als die Position im vergangenen Herbst ausgeschrieben wurde. Er übernimmt die Stelle von Reinhard Friedrich, der noch rund ein halbes Jahr weiter am EBI arbeiten wird. „Über diesen Übergang bin ich wirklich sehr froh“, sagt Frey zum Start in seine neue Aufgabe.

Der 47-Jährige leitete zuletzt ein Burgmuseum in Niedersachsen und war Lehrer an einer Privatschule, bevor er ins „Zentrum der europäischen Burgenforschung“ kam, wie Frey sagt – das EBI, ein wahres Eldorado, untergebracht in Schloss Philippsburg in Braubach am Fuße der Marksburg. Doch was ist er für ein Mensch? Und was treibt ihn an? Geboren und aufgewachsen in Wahrenholz in Niedersachsen, ist er seiner Heimat weitgehend treu geblieben. Das Studium führte den Mittelalterhistoriker nach dem Abitur in Hankensbüttel an die TU Braunschweig, im Rahmen seiner Promotion kam er bereits in Kontakt mit dem EBI, in dem er arbeiten und forschen durfte. Auch seine Doktorarbeit mit dem Titel „Burgen als Handlungsorte im Spannungsfeld der Grenzen im nordöstlichen Elbraum des früheren Mittelalters“ ist im Verlag der Deutschen Burgenvereinigung erschienen.

Das EBI ist eine wissenschaftliche Einrichtung der Deutschen Burgenvereinigung (DBV), die ihren Sitz auf der Marksburg hat. „DBV und EBI sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wenn das Museum auf der Marksburg das Herz ist, dann ist das EBI der Kopf“, beschreibt Frey das Zusammenspiel.

„In Deutschland gibt es zwischen Flensburg und der Zugspitze mehr als 25.000 Burgen – mehr, als es in Amerika McDonalds gibt.“

Christian Frey

Mit seiner Begeisterung für Burgen steht Frey nicht allein da. Die historischen Gemäuer zählen zu den beliebtesten Museen und touristischen Zielen – nicht nur im Mittelrheintal. Gleichzeitig ist Frey bewusst, dass „Burgenforschung ein absolutes Orchideenfach“ ist. „Aber es gibt so viele Burgen und Schlösser in Europa und gerade am Rhein, dass es absolut wichtig ist, diese aus allen Richtungen zu beforschen“, sagt er im Brustton der Überzeugung. Einen Fun-Fact hat er gleich parat: „In Deutschland gibt es zwischen Flensburg und der Zugspitze mehr als 25.000 Burgen – mehr, als es in Amerika McDonalds gibt.“

i Mehr als 45.000 Bücher hat das Europäisches Burgeninstitut in der Philippsburg auf unzähligen Regalmetern versammelt. Die Mitarbeiter freuen sich über jeden, der hier seine Neugierde stillen will. Mira Zwick

Neben wissenschaftlicher Präzision ist für ihn auch der kulturelle Auftrag entscheidend: „Als historisch Arbeitende haben wir eine große politische Verantwortung, den europäischen Einigungsprozess voranzubringen. Burgen sind ein europäisches Phänomen, das wir nur gemeinsam verstehen können.“ Mit über 45.000 Büchern und zahllosen Plänen ist das EBI ein wichtiger Knotenpunkt für Forschende aus aller Welt. „Wissenschaft ist immer ein großes Gespräch“, sagt Frey – und dieser Austausch habe ihn immer angetrieben. Viele seiner heutigen Freunde habe er über die Burgenforschung kennengelernt.

EBI fit und sichtbar für die Zukunft machen

Sein Ziel ist es, den Namen Braubach noch sichtbarer in die Welt zu tragen – auch digital. Mit der Burgen-Datenbank ebidat.de und weiteren Online-Angeboten ist das EBI bereits gut aufgestellt, doch Frey will die Reichweite weiter ausbauen: „Das EBI soll noch sichtbarer werden in den sozialen Netzwerken.“ Gleichzeitig möchte er neue digitale Forschungsmethoden erproben und so die Türen des Instituts noch weiter öffnen: „Das EBI steht allen offen – egal ob Forschenden, Neugierigen oder Touristen. Jeder darf hier stöbern, fragen und entdecken.“ Für Frey ist klar: Seine Arbeit in Braubach ist mehr als nur ein Job. Es ist die Verwirklichung eines Lebenstraums.

EBI und DBV

Das Europäische Burgeninstitut (EBI) widmet sich laut der Enzyklopädie Wikipedia als wissenschaftliche Einrichtung der Deutschen Burgenvereinigung (DBV) der „Erforschung der historischen Wehr- und Wohnbauten und [der] Verbreitung der Forschungsergebnisse“. Das Institut arbeitet eng mit anderen Instituten und Institutionen gleicher Zielsetzung in Europa zusammen.