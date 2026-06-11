Sauerbrunnen in Nastätten Drei Optionen für „Schwaller“ – Entscheidung steht aus Mariam Nasiripour 11.06.2026, 16:00 Uhr

Was wird aus dem „Schwaller“ Sauerbrunnen? Neue Erkenntnisse bringen Bewegung in die Debatte um die historische Quelle. Im Nastätter Stadtrat wurden jetzt unterschiedliche Zukunftsszenarien diskutiert.

Soll der „Schwaller“ Sauerbrunnen in der Nähe des Waldschwimmbades Nastätten komplett saniert, ertüchtigt oder einfach nur aufgehübscht werden? Diese Fragen stellten sich die Mitglieder des Nastätter Stadtrats in ihrer jüngsten Sitzung. Bereits Ende 2023 hatte der Stadtrat einstimmig die Reaktivierung des „Schwaller“ Sauerbrunnens beschlossen.







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