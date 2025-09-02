Ein in der JVA Diez gestreutes Gerücht über Drogenschmuggel durch die Freundin löste einen Streit zwischen zwei Bewohnern in der Sicherungsverwahrung aus. Nun stand einer der Männer vor dem Amtsgericht Diez – wegen versuchter Körperverletzung.

Einen 46-Jährigen, der derzeit in Freiburg in Sicherungsverwahrung lebt, hat die Strafkammer des Amtsgerichtes Diez für drei Monate zurück in den ordentlichen Strafvollzug geschickt. Die Freiheitsstrafe wurde fällig, nachdem er den Versuch zugegeben hatte, im Oktober 2024 einen Mitbewohner in der Sicherungsverwahrung der JVA Diez mit einem Schlag am Körper zu treffen.

Ein Gerücht über Drogenschmuggel löste Streit aus﻿

Die Umstände der Tat waren jedoch „außergewöhnlich“, so sein Verteidiger, der auf Einstellung des Verfahrens plädiert hatte. Folgendes war geschehen: Am Tag der Tat erwartete der Angeklagte den Besuch seiner Freundin. In den Vortagen war in der Einrichtung das Gerücht gestreut geworden, dass seine Freundin für ihn Drogen in die Sicherungsverwahrung der JVA Diez schmuggele. Da das nicht stimmte, meldete er das den zuständigen Beamten, die den Verleumder zur Rede stellen sollten. Am Morgen der Tat passte ihn dieser dann auf einem Außenflur ab und drohte ihm, ihn „kalt zu machen“. „Er war sehr aufbrausend und rief, er sei nicht der Verräter. Ich bin mir sicher, dass er von anderen Insassen dazu angestachelt worden war“, schilderte der Angeklagte seine Eindrücke. „Ich bin dann mit erhobenem Zeigefinger auf ihn zugegangen. Ich sagte ihm, er soll das lassen. Dann hat er mir plötzlich einen Schlag aufs Ohr gegeben.“

Laut eigener Aussage wich der 46-Jährige dann wieder ein bis zwei Meter zurück. Er habe nicht den Eindruck gehabt, dass sein Kontrahent ein weiteres Mal zuschlagen würde. Dennoch habe er wieder einen Schritt auf ihn zu gemacht und ihn mit einem Schlag in Brusthöhe verfehlt, da sein Gegner eine deutlich größere Reichweite gehabt habe und ihn mit Beinen und Armen auf Distanz hielt. „Ich wollte ihm eine zurückgeben, um vor den anderen Insassen nicht komplett das Gesicht zu verlieren. Ich bin aber nur kurz auf ihn zu, habe ihn auch nur gestreift. Ich bin mir keiner Schuld bewusst“, machte der Angeklagte deutlich. Sein Verteidiger machte geltend, dass sein Mandant provoziert worden sei, nur minimal reagiert habe, nichts passiert sei, und er den Vorfall selbst gemeldet habe, ohne eine Anzeige gegen den Angreifer zu erstatten. „Nach dem einen Versuch hat er sich einfach umgedreht und ist wieder weggegangen“, so der Anwalt.

Urteilsfindung dauert lange﻿

Dennoch werteten der Vertreter der Staatsanwaltschaft und der vorsitzende Richter dieses Verhalten nicht mehr als Notwehr, sondern als versuchte Körperverletzung. Ungewöhnlich viel Zeit ließ sich der Richter für seine Urteilsfindung. „Ich habe lange zwischen einer Geldstrafe und einer Haftstrafe geschwankt“, berichtete er. Doch nach einem ausführlichen Studium der entsprechenden Gesetzeskommentare habe er es als „unerlässlich“ angesehen, trotz der durchaus geringen Schuld eine Haftstrafe zu verhängen.