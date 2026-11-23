Der Weg zum neuen Imagefilm Drei Minuten, die Lust auf Loreley-Region machen sollen Mira Zwick 23.11.2026, 15:00 Uhr

i Sie freuen sich über den neuen Imagefilm für die Verbandsgemeinde Loreley (von rechts): Heinz Hollweg, ehemaliger Präsident des Rotary Clubs Sankt Goarshausen-Loreley, der das Projekt mit angestoßen hat, Andreas Warnstedt, Präsident des Rotary Clubs, Loreley Selina, Holger Lindner, Geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Lindner und Steffen in Nastätten und natürlich Ulrike Dallmann, Geschäftsführerin der Loreley Touristik. Ulrike Dallmann

Burgen, Weinberge, Wanderwege und spektakuläre Ausblicke: Die Verbandsgemeinde Loreley hat weit mehr zu bieten als ihren berühmten Felsen. Doch längst nicht jeder Gast kennt die Vielfalt der Region. Ein neuer Film soll das ändern.

Wer am Mittelrhein Urlaub macht, soll möglichst viel von der Region entdecken. Doch nicht jeder Gast weiß, was es jenseits des eigenen Urlaubsortes zu sehen und erleben gibt. Wie bringt man also Touristen dazu, ihren Aufenthalt nicht nur an einem Ort zu verbringen, sondern auch die Umgebung zu erkunden?







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