Burgen, Weinberge, Wanderwege und spektakuläre Ausblicke: Die Verbandsgemeinde Loreley hat weit mehr zu bieten als ihren berühmten Felsen. Doch längst nicht jeder Gast kennt die Vielfalt der Region. Ein neuer Film soll das ändern.
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Wer am Mittelrhein Urlaub macht, soll möglichst viel von der Region entdecken. Doch nicht jeder Gast weiß, was es jenseits des eigenen Urlaubsortes zu sehen und erleben gibt. Wie bringt man also Touristen dazu, ihren Aufenthalt nicht nur an einem Ort zu verbringen, sondern auch die Umgebung zu erkunden?