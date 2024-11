Lebendige Tradition Drei junge Burschen und eine geniale Idee 15.11.2024, 17:05 Uhr

i Kräftig geprobt wurde dieser Tage beim Mandolinenclub Oelsberg. Der traditionsreiche Verein feiert nun seinen 100. Geburtstag. Ulrike Bletzer

Viele Musikvereine müssen aufgeben - nicht so der Mandolinenclub in Oelsberg. Er kann jetzt auf ein Jahrhundert seines Bestehens blicken.

Dienstagabend, 19.30 Uhr: Der Mandolinenclub 1914 Oelsberg trifft sich im Dorfgemeinschaftshaus zur Probe. Was an und für sich nichts Außergewöhnliches wäre, wenn es da nicht dieses „1914“ im Namen des Ensembles gäbe. Glasklarer Fall: Der Oelsberger Mandolinenclub feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen – und steuert gerade mit Riesenschritten auf seine zentrale Jubiläumsveranstaltung zu.

