Bereits seit dem Frühjahr 2022 stehen sie da, die Fahrbahnbegrenzer auf der Brücke über den Rupbach an der Abzweigung der L322 zum Campingplatz Rupbachtal. Standen die Begrenzer erst auf einer Seite des in die Jahre gekommenen, teilweise maroden Bauwerks, wird die Fahrbahn nun seit einiger Zeit auf beiden Seiten eingeengt, um eine weitere Belastung der geschädigten Randbereiche zu vermeiden. Und das scheint zu funktionieren.

„Gewählt wurde ein Abstimmungsverfahren, welches leider nicht abgeschlossen werden konnte.“

Der LBM erklärt, warum ein komplettes Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden muss.

„Die getroffenen Maßnahmen haben bewirkt, dass sich der Zustand nicht verschlechtert hat“, stellt die Pressestelle des Landesbetriebs Mobilität (LBM) auf Nachfrage fest. Für den Fahrzeugverkehr zwischen Laurenburg und Katzenelnbogen steht die L322 daher aktuell weiter offen – selbst landwirtschaftliche Fahrzeuge rollen noch über das Bauwerk. „Jedoch ist der bestehende Zustand auf Dauer nicht hinnehmbar“, räumt der LBM ein. Geplant ist daher, die bestehende marode Bogenbrücke zwar aus optischen Gründen zu erhalten, sie wird aber überbaut, und die anfallenden Lasten trägt zukünftig die darüberliegende Neukonstruktion.

Technischer Entwurf abgeschlossen

Geschätzt wurden die Kosten schon vor Jahren auf rund 500.000 Euro und „zum jetzigen Stand ist nicht von signifikanten Kostensteigerungen auszugehen“, so die LBM-Pressestelle. 2022 hatte es schon erste Vorbereitungsmaßnahmen an der Brücke gegeben, als Teile des Bauwerks abgesperrt wurden, um die genaue Position der dort verlegten Wasser- und Abwasserleitungen zu ermitteln. Da die Brücke an der Gemarkungsgrenze der beiden Verbandsgemeinden (VG) Diez und Aar-Einrich liegt, sind auch nach wie vor die beiden Wasserwerke mit im Boot, da sie vor Baubeginn wahrscheinlich auch bestehende Leitungen umlegen müssen. Allerdings ist weiterhin unklar, wann es mit dem Brückenneubau losgehen kann, nachdem zu Anfang noch ein Baubeginn im Herbst 2022 für möglich gehalten wurde.

i Die Fahrbahnverengungen dienen dem Schutz des Bauwerks. Johannes Koenig

Ein Grund für die nun fast dreijährige Verzögerung ist unter anderem das ursprünglich gewählte Planungsverfahren. Bereits im vergangenen Jahr stellte der LBM dazu fest: „Gewählt wurde ein Abstimmungsverfahren, welches leider nicht abgeschlossen werden konnte.“ Um Baurecht herzustellen, steht nun ein Planfeststellungsverfahren mit „allen erforderlichen Unterlagen und notwendigen Gutachten“ an, hieß es damals. Und das ist nun auch ein Jahr später noch Stand der Dinge. Aktuell werden laut LBM noch die letzten Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren aufbereitet. „Aus technischer Sicht ist dieser Schritt auch schon abgeschlossen und der Entwurf des Bauwerks gilt als beendet.“ Noch nicht fertig sind dagegen Unterlagen zu sogenannten „Rahmenbedingungen“, wie zum Beispiel Klima, Material oder Gesetzesvorgaben. Daher konnte das Planfeststellungsverfahren laut LBM „noch nicht endgültig“ eingeleitet werden.

Verrohrung nicht genehmigungsfähig

Erschwerend hinzu kommt die hohe Auslastung der beteiligten Büros. „Die Dauer des Planfeststellungsverfahrens richtet sich nach den Kapazitäten der Behörde und der Anzahl an Einwänden und Gegenstimmen“, betont die Pressestelle. Wenn aber die Brücke gebaut wird, was passiert eigentlich mit dem Durchgangsverkehr durchs Tal? „Eine befahrbare Ersatzbrücke ist aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht vorgesehen“, so die Behörde. „Es wird jedoch eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger geschaffen.“ Der Autoverkehr wird also weiträumig umgeleitet werden müssen. „Kann man nicht den Brückenbau vereinfachen, indem man unten drunter ein Kanalrohr für den Bach legt?“, wollte noch ein Pendler wissen. „Die Verrohrung des Bachlaufes ist aus umwelttechnischer Sicht nicht genehmigungsfähig. Für die Bauzeit wird das Gewässer durch Rahmenprofile geschützt“, lautet dazu die Antwort des LBM.