Gemeinsames Projekt Drei Bienenvölker für den Lahnsteiner Kinderheilwald Tobias Lui 06.01.2026, 06:00 Uhr

i Im Mai wird die Bienen-AG im Kinderheilwald drei Bienenvölker in Klotzbeuten ansiedeln. Hansjörg Grönert

„Dunkle Biene“ und Bücherskorpion stehen im Mittelpunkt eines Projekts im Lahnsteiner Kinderheilwald. Im Frühjahr werden hier Bienenvölker angesiedelt. Beteiligt sind mehrere Protagonisten, profitieren sollen auch die heimischen Wälder.

Im Mai 2026 gibt es ein spannendes Projekt im Lahnsteiner Kinderheilwald auf der Höhe: Dann wird die Bienen-AG des Johannes-Gymnasiums Lahnstein mit ihrem „Mentor“ Hansjörg Grönert in Zusammenarbeit mit Stadt und Forstamt im Kinderheilwald drei Bienenvölker in Klotzbeuten anzusiedeln.







