Vollsperrung: Ende in Sicht Drei Bauabschnitte, drei Umleitungen – Die L335-Story Mira Zwick 12.12.2025, 18:00 Uhr

i Seit Sommer vergangenen Jahres ist die L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen gesperrt - zum inzwischen dritten Mal. Kontinuierlich wurden die Umleitungen anpgepasst und verbessert, berichtet der LBM. Mira Zwick

Die L335 war jahrelang gesperrt, drei Bauabschnitte, drei verschiedene Umleitungen. Pendler, Anwohner und Lkw-Fahrer mussten Umwege und enge Straßen in Kauf nehmen. Ein Überblick, wie die Umleitungen immer wieder angepasst und verbessert wurden.

Sie ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen der B42 und den Gemeinden auf der Höhe: die L335. Tausende Autos und Lkw befahren sie täglich – wenn sie nicht gerade saniert wird. Und das wurde sie in den vergangenen elf Jahren, aufgeteilt in drei Bauabschnitte, die jeweils unter Vollsperrung der Strecke erfolgten und den Autofahrern einige Nerven und zusätzliche Kilometer abforderte.







