14. Weltklang Festival Drei Acts, fünf Kulturen: Weltmusik in Katzenelnbogen Andreas E. Müller 10.10.2026, 09:00 Uhr

i Evelyn Huber tritt im November in Katzenelnbogen auf. Evelyn Huber

Musik, die Grenzen überschreitet und unterschiedliche Kulturen verbindet: Am 7. November gastieren erneut außergewöhnliche Acts in der Stadthalle Katzenelnbogen. Ob Harfe, Gesang, Gitarre oder Percussion – das Programm verspricht vielseitige Klänge.

Auf diesen Termin haben Fans von Weltmusik wieder ein Jahr lang gewartet. Am Samstag, 7. November, 19 Uhr, öffnen sich wieder die Türen der Stadthalle Katzenelnbogen und der Saal wird zum Resonanzraum von traumhaft außergewöhnlicher Musik von Musikern und Musikern aus aller Welt.







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