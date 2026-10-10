14. Weltklang Festival
Drei Acts, fünf Kulturen: Weltmusik in Katzenelnbogen
Evelyn Huber tritt im November in Katzenelnbogen auf.
Evelyn Huber tritt im November in Katzenelnbogen auf.
Evelyn Huber

Musik, die Grenzen überschreitet und unterschiedliche Kulturen verbindet: Am 7. November gastieren erneut außergewöhnliche Acts in der Stadthalle Katzenelnbogen. Ob Harfe, Gesang, Gitarre oder Percussion – das Programm verspricht vielseitige Klänge.

Lesezeit 2 Minuten
Auf diesen Termin haben Fans von Weltmusik wieder ein Jahr lang gewartet. Am Samstag, 7. November, 19 Uhr, öffnen sich wieder die Türen der Stadthalle Katzenelnbogen und der Saal wird zum Resonanzraum von traumhaft außergewöhnlicher Musik von Musikern und Musikern aus aller Welt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren