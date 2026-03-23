CDU liegt vorn
Drastische Einbrüche bei der SPD in der VG BEN
Auch in der VG Bad Ems-Nassau entschieden sich die meisten Wähler für die CDU, die Sozialdemokraten hatten zumeist das Nachsehen
Auch in der VG Bad Ems-Nassau entschieden sich die meisten Wähler für die CDU, die Sozialdemokraten hatten zumeist das Nachsehen.
Andreas Galonska

Deutliche Verluste bei den Sozialdemokraten, drastische Gewinne bei der AfD, die CDU liegt meist in Führung. Das sind die Trends aus der VG Bad Ems-Nassau.

Lesezeit 3 Minuten
In der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau zeigt sich bei der Landtagswahl ein ähnliches Bild wie im gesamten Land. Die CDU gewinnt leicht hinzu, die SPD verliert mächtig, die AfD ist mehr als doppelt so stark, die Grünen haben Verluste zu beklagen.Die Sozialdemokraten rutschen um mehr als 12 Prozentpunkte ab und schaffen in der VG BEN nur noch 26,4 Prozent der Landesstimmen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 7 – Diez/Nassau

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