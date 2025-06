Wer leitet künftig die psychiatrische Fachklinik im ehemaligen St.-Elisabeth-Krankenhaus in Lahnstein? Der bisherige Chefarzt geht in wenigen Wochen, nun ist eine Nachfolgerin gefunden.

Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Lahnstein hat eine neue Chefärztin: Wie unsere Zeitung exklusiv erfahren hat, übernimmt Dr. Esther Jacobi zum 1. Juli die Position der Ärztlichen Direktorin und Chefärztin der psychiatrischen Fachkliniken in Saffig und Lahnstein. Beide Häuser gehören zu den Barmherzigen Brüdern Trier (BBT). Anfang 2024 hatte die BBT-Gruppe bekanntlich einige Abteilungen des insolventen Lahnsteiner St.-Elisabeth-Krankenhaus übernommen. Dazu gehörten die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie einschließlich der psychiatrischen Tagesklinik, der psychiatrischen Institutsambulanz sowie alle Pflegeschüler. Anfang dieses Jahres wurde dann publik, dass Privatdozent Arian Mobascher, langjähriger Chefarzt in Lahnstein und seit 1. Juni 2024 auch Ärztlicher Direktor in Saffig, das Unternehmen im Sommer dieses Jahres schon wieder verlässt. Nun hat die BBT-Gruppe mit Dr. Esther Jacobi eine Nachfolgerin gefunden.

Die neue Chefärztin ist eine Rückkehrerin in die BBT-Gruppe

Diese bringe eine langjährige Erfahrung in der psychiatrischen Versorgung mit, erklärt die BBT-Pressestelle. „Bereits in der Vergangenheit war sie mehrere Jahre als Oberärztin in der Fachklinik der Barmherzigen Brüder in Saffig tätig.“ Zuletzt habe sie als Chefärztin eine psychiatrische Abteilung eines anderen Gesundheitsträgers in Rheinland-Pfalz geleitet. „Mit Dr. Jacobi gewinnen wir eine fachlich versierte und menschlich sehr geschätzte Führungspersönlichkeit für unsere psychiatrischen Fachkliniken. Ihre Rückkehr erfüllt uns mit großer Freude, und wir sind überzeugt, dass sie den eingeschlagenen Weg mit Kompetenz, Empathie und Weitblick fortsetzen wird“, betonen Frank Mertes und Jérôme Korn-Fourcade, Regionalleiter der BBT-Region Koblenz-Saffig.

Insgesamt 125 stationäre und 35 tagesklinische Plätze

Und so tritt Jacobi die Nachfolge von Arian Mobascher an, der sich neuen beruflichen Aufgaben widmen möchte. „Wir danken ihm für seinen engagierten und den insbesondere am St. Elisabeth Lahnstein langjährigen Einsatz. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute und Gottes Segen“, so die Regionalleiter weiter. Insgesamt verfügen die beiden BBT-Fachkliniken in Saffig und in Lahnstein über 125 stationäre und 35 tagesklinische Plätze zur psychiatrischen Versorgung der Menschen im nördlichen Rheinland-Pfalz.