Plan der Munitionsfabrik Dort sollen mehr Parkplätze bei Nassau entstehen Andreas Galonska 17.03.2026, 09:57 Uhr

i Das Areal rechts zwischen der Bundesstraße 417 und der Bahnstrecke soll für einen neuen Parkplatz der Nassauer Munitionsfabrik genutzt werden. Vorgesehen sind dort Stellflächen für 48 Autos. Andreas Galonska

Die Geschäfte der Nassauer Munitionsfabrik laufen gut, sie verzeichnet mehr Mitarbeiter. Diese brauchen aber mehr Parkraum für ihre Fahrzeuge, wofür eine neue Fläche zwischen Bundesstraße und Bahnstrecke genutzt werden soll.

Seit bald 70 Jahren besteht in der Nähe von Nassau die Munitionsfabrik, deswegen hat Geschäftsführer Hermann Meyer einen Blick auf die bisherigen Entwicklungen geworfen und aktuelle Vorhaben umrissen. Die Zahl der Mitarbeiter ist auf inzwischen rund 450 angewachsen – für sie reicht allerdings der bisherige Parkplatz nicht mehr aus, der sich rechts hinter der Zufahrt über dem Hollericher Tunnel befindet.







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