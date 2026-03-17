Schock für Dornholzhausen: Sechs von sieben Ratsmitgliedern – darunter auch der Bürgermeister – schmissen die Brocken hin. Der Gemeinderat besteht aktuell aus einer Person. Unsere Reporterin hat nachgehört, was los war und wie es nun weitergeht.
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Die Gemeinde Dornholzhausen ist seit dem 10. März faktisch führungslos. Der Gemeinderat ist seit dem 10. März quasi nicht mehr existent. Sechs von sieben Ratsmitgliedern sind zurückgetreten. Der Rat des 200-Seelen-Dorfes besteht aktuell nur aus einer Person: Dirk Kaschinski.