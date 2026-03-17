Eklat an Dorfspitze Dornholzhausen: Rat schmeißt (fast) komplett hin Marta Fröhlich 17.03.2026, 13:00 Uhr

i Kommt es in Dornholzhausen zu Neuwahlen von Ortsbürgermeister und Rat? Das ist nach dem Rücktritt von der Mehrheit des Rates eine Möglichkeit, die sich aufdrängt. Doch was steckt dahinter? Britta Pedersen/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Schock für Dornholzhausen: Sechs von sieben Ratsmitgliedern – darunter auch der Bürgermeister – schmissen die Brocken hin. Der Gemeinderat besteht aktuell aus einer Person. Unsere Reporterin hat nachgehört, was los war und wie es nun weitergeht.

Die Gemeinde Dornholzhausen ist seit dem 10. März faktisch führungslos. Der Gemeinderat ist seit dem 10. März quasi nicht mehr existent. Sechs von sieben Ratsmitgliedern sind zurückgetreten. Der Rat des 200-Seelen-Dorfes besteht aktuell nur aus einer Person: Dirk Kaschinski.







Artikel teilen

Artikel teilen