Identität festgestellt Dornburg: Getötete war Lebensgefährtin des Verdächtigen Rolf Goeckel 25.02.2026, 09:01 Uhr

i Die am Rosenmontag in Dornburg-Frickhofen gefundene Frauenleiche ist identifiziert. Klaus-Dieter Häring

Nach dem schrecklichen Leichenfund einer übel zugerichteten Frau in Dornburg im Landkreis Limburg-Weilburg, der die gesamte Region erschütterte, weiß man nun, um wen es sich handelte. Ein Haarvergleich gab Aufschluss.

Die am Montagabend vor einer Woche in Dornburg-Frickhofen gefundene Frauenleiche ist identifiziert worden. Dies teilte die Limburger Staatsanwaltschaft nun auf Anfrage mit. Bei der Frau handelt es sich demnach um die 65-jährige Lebensgefährtin des Mannes (64), der wegen dringenden Tatverdachts der Tötung festgenommen wurde.







