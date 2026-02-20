Opfer wird obduziert
Dornburg: 64-Jähriger Tatverdächtiger in Psychiatrie 
Die Identität der toten Frau, die am Montagabend in Dornburg gefunden wurde, ist weiterhin unklar. Der Tatverdächtige ist nun in einer Psychiatrie.
Klaus-Dieter Häring

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Dornburg-Frickhofen laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Während am Freitag die Obduktion des Opfers läuft, ist der tatverdächtige 64-Jährige in einer Psychiatrie untergebracht.

Am Montagabend, 16. Februar, ist im Landkreis Limburg-Weilburg, in Dornburg-Frickhofen, eine Frauenleiche gefunden worden. Diese sei, so Informationen der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage, übel zugerichtet gewesen – mit Wunden im Kopfbereich, was eine Identifizierung schwierig mache.

