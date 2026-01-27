Zwei Stipendiaten des Schloss Balmoral präsentieren ihre Werke im früheren Café Maxeiner in Bad Ems. Dazu wird ein bisheriger Leerstand wieder mit genutzt und belebt.
Lesezeit 3 Minuten
Es kehrt wieder Leben in das frühere Café Maxeiner in Bad Ems ein. Am Standort in der Römerstraße 37 wird es allerdings nicht Kaffee und Kuchen, sondern Kunst geben. Die Artist Residency (Künstlerhaus) Schloss Balmoral lädt ein zu einer Doppelausstellung im „Maxine“ (dem ehemaligen Café) mit Werken von Luis Bruder und YeonSook Lee, für die es Vernissagen am Donnerstag, 29.