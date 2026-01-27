Neustart im Leerstand Doppelausstellung startet im Café Maxeiner in Bad Ems Andreas Galonska 27.01.2026, 06:00 Uhr

i Hier hat die Aufsschrift für das Café Maxeiner Buchstaben verloren und wird so zum "Maxine", das jetzt als Ort für die Ausstellung von Gegenwartskunst in Bad Ems zur Verfügung steht. Andreas Galonska

Zwei Stipendiaten des Schloss Balmoral präsentieren ihre Werke im früheren Café Maxeiner in Bad Ems. Dazu wird ein bisheriger Leerstand wieder mit genutzt und belebt.

Es kehrt wieder Leben in das frühere Café Maxeiner in Bad Ems ein. Am Standort in der Römerstraße 37 wird es allerdings nicht Kaffee und Kuchen, sondern Kunst geben. Die Artist Residency (Künstlerhaus) Schloss Balmoral lädt ein zu einer Doppelausstellung im „Maxine“ (dem ehemaligen Café) mit Werken von Luis Bruder und YeonSook Lee, für die es Vernissagen am Donnerstag, 29.







