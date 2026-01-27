Neustart im Leerstand
Doppelausstellung startet im Café Maxeiner in Bad Ems
Hier hat die Aufsschrift für das Café Maxeiner Buchstaben verloren und wird so zum "Maxine", das jetzt als Ort für die Ausstellung von Gegenwartskunst in Bad Ems zur Verfügung steht.
Andreas Galonska

Zwei Stipendiaten des Schloss Balmoral präsentieren ihre Werke im früheren Café Maxeiner in Bad Ems. Dazu wird ein bisheriger Leerstand wieder mit genutzt und belebt.

Lesezeit 3 Minuten
Es kehrt wieder Leben in das frühere Café Maxeiner in Bad Ems ein. Am Standort in der Römerstraße 37 wird es allerdings nicht Kaffee und Kuchen, sondern Kunst geben. Die Artist Residency (Künstlerhaus) Schloss Balmoral lädt ein zu einer Doppelausstellung im „Maxine“ (dem ehemaligen Café) mit Werken von Luis Bruder und YeonSook Lee, für die es Vernissagen am Donnerstag, 29.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren