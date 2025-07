Auf dem Limburger Domberg gibt es so viele kulturhistorisch interessante Bauwerke, dass eine 90-minütige Führung bei Weitem nicht ausreicht. Allein der Dom birgt so viele bedeutsame Informationen, dass er einer eigenen Führung bedarf. Diese Erfahrung machten 25 Personen, die sich auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) der Kirchen- und Altstadtführerin Birgid Eisenbach anschlossen. Es war zugleich der Abschluss einer mehrteiligen Veranstaltungsreihe, die himmlische Räume in den Blick nahm.

„Das Schloss, der Dom und die Altstadt bilden eine Einheit. Das eine existiert nicht ohne das andere“, machte die Führerin deutlich, die ihren Vortrag mit dem Grafen des Niederlangaus, Konrad Kurzbold, dem Gründer des Stifts St. Georg in Lintburg und dem Bau der ersten Kirche auf dem Felsen hoch über der Lahn begann. Daraus war der 1235 eingeweihte Dom erwachsen.

„Bereits im 12. Jahrhundert haben sich Stiftsherren um den entstehenden Dom herum eigene Häuser gebaut“, berichtete Eisenbach, und von der Ankunft des Isenburger Adelsgeschlechts 1219/20, aus dem die 1250 geborene Imagina hervorging, die nach ihrer Hochzeit mit Adolf von Nassau zur Königin gekrönt wurde.

Wertvolle Fresken im ältesten Sakralbau Limburgs

Das besondere Interesse der Besuchergruppe galt der ehemaligen St. Peter-Kapelle, die sich im Erdgeschoss des 1297/98 errichteten ältesten Teils der Schlossanlage befindet und mit ihren wertvollen Fresken als ältester Sakralbau Limburgs gilt. Darüber und über den verschwundenen Altaraufsatz berichtete Mathias Schirmacher, der Vorsitzende des Fördervereins Limburger Schloss. Birgid Eisenbach erzählte, dass im 18. Jahrhundert eine Wasserleitung von Blumenrod hinauf zum Schloss verlegt wurde und von dem Weinberg hinter dem Schloss. Schließlich habe Limburg von einem regen Weinhandel und von seinen Tuchhändlern profitiert und sei deshalb gut betucht gewesen.

Die Gruppe nahm das 1903/04 errichtete frühere Dompfarrhaus in den Blick, das noch unverputzt dasteht, weil es dereinst zum unverputzten Dom gehörte. Birgid Eisenbach erklärte die Phasen der Entstehungsgeschichte des Domes mit den auf feuchtem Putz aufgetragenen und daher bis heute erhaltenen Malereien. Sie erinnerte an die geschnitzte Kanzel aus dem Jahr 1609, die 1933 abgebaut und wie auch der Hochaltar in der Kirche in Kransberg, einem heutigen Stadtteil von Usingen, eine neue Verwendung fand. Besondere Beachtung wurde dem Grabmal von Konrad Kurzbold zuteil, der – so Eisenbach – wie ein Heiliger verehrt wurde.

Die Kirchenführerin stellte auf dem Domberg zwei besondere Altstadthäuser vor, die einst Stiftsherren dienten. Der ehemalige Burgmannenhof (Domplatz 5), der später als Scholasterei des St. Georgenstiftes und bis 1803 dem jeweiligen Stiftsscholaster als Wohnung diente und im Eigentum von Dr. Schirmacher saniert wurde. Der Scholaster war der Lehrer einer Stiftsschule. Daneben das Haus Domplatz 4, das um 1450 Dekan Walram testamentarisch dem Stift vermachte, das spätestens seit dieser Zeit bis zur Säkularisation als Wohn- und Amtsgebäude des Stiftsdekans diente, in dem heute die Domschwestern zu Hause sind.

Zeitweise mehr als 50 Stiftsherren und 40 Dekane

„Vor beiden Häusern, wo sich heute Parkplätze befinden, stand einst ein Hof der Adeligen von Cramberg. Nach dem Abbruch war der Platz später mit Linden bepflanzt und wurde als Marktplatz genutzt. Die Stadt hatte die Bäume entfernt. Nach Protesten der Burgherren und einem Gerichtsprozess musste die Stadt neue Bäume pflanzen“, berichtete Birgid Eisenbach, und dass es zeitweise mehr als 50 Stiftsherren und 40 Dekane gab. Das habe untragbare Ausmaße angenommen, weil in ihrem Stand alle ihr Auskommen hatten. Blieben sie ohne Erben, schenkten sie ihre Häuser dem Stift. Zum Nachteil der Stadt, der dauerhaft Einnahmen verloren gingen.