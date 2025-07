In welcher Verfassung sind die Bäume in den Ortschaften der VG Aar-Einrich? Dieser Frage geht Baumexperte Marcel Schandua nach. Seit rund anderthalb Jahren arbeitet er an einem Baumkataster für die VG und versorgt diese mit Handlungsempfehlungen.

Sind es zwei Bäume oder doch nur einer? Auf den ersten Blick scheint es so, als würden zwischen der Dörsdorfer Kirche und dem benachbarten Friedhof zwei Buchen stehen. Auf den zweiten Blick sieht man aber: „Es ist eine Buche mit zwei Stämmlingen“, wie Marcel Schandua erklärt. Seit etwa anderthalb Jahren erstellt der staatlich geprüfte Baumkontrolleur und Fachagrarwirt für Baumpflege ein Baumkataster für die Verbandsgemeinde (VG) Aar-Einrich. Eine Aufgabe, die ihn auch schon vorher nach Dörsdorf geführt hat, denn die Friedhofsbuche hat ihre Erstaufnahme und die eine oder andere Pflegemaßnahme schon hinter sich. So wurden laut Schandua Starkäste eingekürzt und auch Totholz entfernt.

„Vom Gesetz her muss ein Baum spätestens innerhalb von drei Jahren kontrolliert werden.“

Oft sind die Kontrollintervalle aber kürzer, weiß Marcel Schandua.

Laut historischer Unterlagen ist der Baum 85 Jahre alt. „Die Baumhöhe liegt bei 25 Metern“, schätzt der Experte. Schnell fällt der Blick auf eine, wenige Zentimeter über dem Boden liegende Stelle, an der die Borke vom Stamm abgeplatzt ist. Stellen wie diese überprüft Schandua auf Fruchtkörper von Pilzen. Denn Pilzsporen haben bei freiliegendem Holz leichteres Spiel, einzudringen. „Hier am Stammfuß gibt es den Verdacht auf Fäule durch Pilzbefall“, stellt er fest. Für ihn heißt es daher genau hingucken. In dem Fall scheint die Baumgesundheit aber noch nicht betroffen zu sein. Dokumentiert werden die Ergebnisse in einer selbst entworfenen Tabelle. Und damit es später mit der Zuordnung auch klappt, erhalten die erfassten Bäume eine Plakette samt Nummer. Vergleichbar mit Hausadressen beginnt die Nummerierung in jeder Straße erneut von vorn mit der Eins. „Circa 2200 Bäume und Baumgruppen“ hat der Experte so in der VG Aar-Einrich im Blick. In der Alt-VG Hahnstätten hatte Schandua bereits 2008 einen Auftrag für ein Baumkataster erhalten. Nach der Fusion mit der VG Katzenelnbogen kamen noch rund 17 Ortsgemeinden hinzu.

i An der Stelle der Buche ist ein Stück Borke abgeplatzt, aber aktuell scheint das kein Problem für die Baumgesundheit zu sein. Johannes Koenig

Bisher ist die Ersterfassung allerdings noch nicht ganz abgeschlossen: „Zwei Orte fehlen noch“, so Schandua. Inzwischen kennen aber auch viele im Einrich ihn und seinen Auftrag. Wurde er anfangs noch argwöhnisch gefragt, ob der Baum jetzt gefällt wird, haben sich die Fragen inzwischen geändert: „Die Leute wollen wissen, ob der Baum gesund ist oder was für ein Gerät ich da gerade in der Hand habe“, plaudert der Experte ein bisschen aus dem Nähkästchen. Fragen, die er gern beantwortet, auch wenn er und seine Mitarbeiter viel zu tun haben. Schließlich betreut seine Firma insgesamt rund 8000 Bäume, die VG Aar-Einreich macht also etwa ein Viertel des erfassten Bestands aus. Er übe seinen Beruf aus Leidenschaft aus, so Schandua, daher beantworte er Fragen auch gern. Was aber fasziniert ihn an seinem Beruf? „Faszinierend ist das Naturerlebnis, wie sich der Baum als lebendiger Organismus entwickelt.“ Und diese Entwicklung dokumentiert er auch im Kataster. Die Tabelle enthält verschiedene Kategorien wie zum Beispiel die Vitalität der erfassten Bäume, die Intervalle der Kontrolluntersuchungen und auch Handlungsempfehlungen.

i Mit Plaketten werden die im Kataster erfassten Bäume nummeriert. Marcel Schandua

Bei der Vitalität reichen die Bewertungen von 0 bis 3 – dabei ist 0 der beste Wert: Die Dörsdorfer Buche bewertet Schandua mit einer 1, also der zweitbesten Einstufung. Eine Wissenschaft für sich scheint wiederum die Festsetzung von Untersuchungsintervallen zu sein. „Von den Richtlinien her muss ein Baum spätestens innerhalb von drei Jahren kontrolliert werden.“ Ältere Bäume an Friedhöfen, Kindergärten, Schulen und weiteren gut besuchten öffentlichen Plätzen werden dagegen in engeren Abständen kontrolliert. „Es hängt immer auch vom Einzelfall ab“, erklärt Schandua. Nach Stürmen gibt es Zusatzkontrollen. Warnzeichen sind auch Blattverlust oder Totholz. Unter anderem deshalb bevorzugt er Inspektionen im Juni und Juli, denn da ist Totholz in der Krone leicht zu erkennen, außerdem sind manche Fruchtkörper von Pilzen nur in den Sommermonaten zu sehen. Das Baumkataster wird an die VG-Verwaltung weitergegeben, die die Ergebnisse in einer Karte einpflegt und die Handlungsempfehlungen an die Ortsgemeinden weiterleitet.