Sketche und Tänze
Dörnberger Möhnen strapazieren die Lachmuskeln
Die Tanzgrupe "Younited" aus Balduinstein entführte die Zuschauer beim Möhnenball in Dörnberg in das Reich des Sandmanns.
Die Tanzgrupe "Younited" aus Balduinstein entführte die Zuschauer beim Möhnenball in Dörnberg in das Reich des Sandmanns.
Mariam Nasiripour

Lustige Sketche auf der Bühne, gemischt mit gut choreografierten Tänzen mit unterschiedlichsten Thematiken: Das wurde beim diesjährigen Möhnenball in Dörnberg geboten.

Lesezeit 2 Minuten
Gemeinsam lachen, feiern und den Alltag für einen Abend vergessen konnten die Gäste des Dörnberger Möhnenballs. Und die Dörnberger Möhnen hatten für ihre Gäste ein schönes und abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Direkt wurden die Lachmuskeln strapaziert

Einen Angriff auf die Lachmuskeln gab es bereits zu Beginn der Veranstaltung als die Kindergarten-WhatsApp-Gruppe sich zum Umtrunk nach dem St.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren