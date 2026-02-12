Lustige Sketche auf der Bühne, gemischt mit gut choreografierten Tänzen mit unterschiedlichsten Thematiken: Das wurde beim diesjährigen Möhnenball in Dörnberg geboten.

Gemeinsam lachen, feiern und den Alltag für einen Abend vergessen konnten die Gäste des Dörnberger Möhnenballs. Und die Dörnberger Möhnen hatten für ihre Gäste ein schönes und abwechslungsreiches Programm vorbereitet.

Direkt wurden die Lachmuskeln strapaziert

Einen Angriff auf die Lachmuskeln gab es bereits zu Beginn der Veranstaltung als die Kindergarten-WhatsApp-Gruppe sich zum Umtrunk nach dem St.