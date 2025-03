DLRG Diez zieht Bilanz bei Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Diez fand in Abwesenheit des ersten Vorsitzenden Dirk Zimmermann statt. Dennoch konnte der Zweite Vorsitzende Jens Schellong gemeinsam mit dem Leiter für Verbandskommunikation, Christoph Osebold, 31 Versammlungsmitglieder begrüßen, darunter auch den Ehrenvorsitzenden Horst Kreutzlücken. Schellong und Osebold führten die Teilnehmer im Moderationsformat durch die Tagesordnung. Gleich zu Beginn wurde die durch den Vorstand kommissarisch vorgenommene Besetzung der Position des Leiters für Ausbildung mit Simone Zimmermann einstimmig von den Mitgliedern bestätigt.

Mitgliederstatistik und Ausbildungsentwicklung

Schellong informierte über die aktuelle Statistik des Vereins: Die Ortsgruppe Diez zählt insgesamt 614 Mitglieder, von denen rund 300 aktiv sind. Besonders erfreulich ist der hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen mit 270 Mitgliedern. Im Fachbereich Ausbildung sind 30 Aktive tätig, während der Fachbereich Einsatz auf 40 engagierte Mitglieder zurückgreifen kann. Der Vorstand besteht aus 13 Personen. Im Bereich Ausbildung stellte Simone Zimmermann eine interessante Entwicklung fest: Während früher Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren mit dem Schwimmen begannen, liegt das Einstiegsalter heute eher bei sieben bis neun Jahren. Zudem bestehe eine verstärkte Nachfrage im Jugendbereich (14 bis 18 Jahre). In der Ausbildung von Nichtschwimmern erfordere die Wassergewöhnung zunehmend mehr Zeit, oft bis zu drei Stunden, bevor die eigentliche Schwimmausbildung beginnt. Darüber hinaus engagiert sich die Ortsgruppe auch in der inklusiven Ausbildung sowie in der Schwimmausbildung für Erwachsene. In allen Bereichen bestünden hohe Nachfrage und Wartelisten. Trotz der großen Herausforderung leisteten die Ehrenamtlichen beachtliche 710 Ausbildungsstunden bei der dreimal wöchentlich stattfindenden Ausbildung im Schwimmbad.

Herausforderungen und Ausblick

Schellong berichtete zudem, dass man auf der Suche nach zusätzlicher Wasserfläche sei. Der Fachbereich Einsatz informierte über zwei Einsätze sowie die Teilnahme an einer Landesverbandsübung. Eine besondere Herausforderung stellt die Erstellung der Wachpläne für den Herthasee und den Baggersee dar, die stets mit knappen Personalressourcen aufgestellt werden müssen. Insgesamt wurden 1072 Wachstunden geleistet. Ein weiteres Thema war die Situation des Ausbildungszentrums (AusBiZ) in der Emser Straße. Aufgrund des Verfalls der benachbarten Immobilien (ehemalige Kadetten sowie die 1. GKG Diez) sah sich der Verein gezwungen, zwei Überwachungskameras zu installieren, um Vandalismus vorzubeugen. Gleichzeitig laufen Verhandlungen mit der Stadt und der Verbandsgemeinde, um eine Lösung für die Zukunft zu finden. Ein Blick in die Zukunft: In drei Jahren wird die DLRG-Ortsgruppe Diez ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Diese Feierlichkeiten werden sicher einen besonderen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte darstellen und sollen gebührend vorbereitet werden.

Ehrungen

10 Jahre: Christina Bier, Anika Crump, Lena Crump, Annika Gürtler, Johanna Gürtler, Leni Babette Jeckel, Ben Heberling, Elijah Himberger, Floris Kurth, Tobias Pölkner. 25 Jahre: Ulrike Giebenhain, Saskia Jonas, Antje Pfeifer, Nicole Schellong, Karl Berd Giebenhain, Martin Schleppy, Hans-Jürgen Vorpagel, Heinrich Wehmeyer. 40 Jahre: Karl-Ferdinand Sondermann, Jürgen Hofmann, Petra Hofmann, Thomas Hild. 50 Jahre: Brigitte Heberling 70 Jahre: Anneliese Forstbach, Horst Kreutzlücken.Mitgliedern, denen eine Teilnahme an der JHV aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich war, werden Urkunde und Anstecknadel nachgereicht.