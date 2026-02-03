Sitzung in Burgschwalbach Disneyträume verzaubern die Burgblickhalle Christopher Kahl 03.02.2026, 16:00 Uhr

i Viel Spaß hatten die Kids aus dem Kinderelferrat auf der Kappensitzung in Burgschwalbach. Christopher Kahl

Riesenspaß fürs närrische Publikum: Zu ihrer jährlichen Kappensitzung hat der TuS Burgschwalbach ein pickepackevolles Programm voll Witz, Tanz und Gespür fürs Timing geboten. Ganz zur Freude der frenetisch feiernden Zuschauer.

Unter dem Motto „Disneyträume“ verwandelte sich die ausverkaufte und liebevoll geschmückte Burgblickhalle in Burgschwalbach am Wochenende in eine fantasievolle Karnevalswelt. Farbenfrohe Dekorationen, leuchtende Kostüme und ein begeistertes Publikum bildeten den perfekten Rahmen für eine rundum gelungene Kappensitzung der TuS Burgschwalbach.







