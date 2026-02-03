Sitzung in Burgschwalbach
Disneyträume verzaubern die Burgblickhalle
Viel Spaß hatten die Kids aus dem Kinderelferrat auf der Kappensitzung in Burgschwalbach.
Christopher Kahl

Riesenspaß fürs närrische Publikum: Zu ihrer jährlichen Kappensitzung hat der TuS Burgschwalbach ein pickepackevolles Programm voll Witz, Tanz und Gespür fürs Timing geboten. Ganz zur Freude der frenetisch feiernden Zuschauer. 

Lesezeit 2 Minuten
Unter dem Motto „Disneyträume“ verwandelte sich die ausverkaufte und liebevoll geschmückte Burgblickhalle in Burgschwalbach am Wochenende in eine fantasievolle Karnevalswelt. Farbenfrohe Dekorationen, leuchtende Kostüme und ein begeistertes Publikum bildeten den perfekten Rahmen für eine rundum gelungene Kappensitzung der TuS Burgschwalbach.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren