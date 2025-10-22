Oberstleutnant der Reserve Sascha Buschky aus Weilmünster setzt sich für die Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland ein. Er zeigt sich skeptisch gegenüber einem Losverfahren.
Lesezeit 6 Minuten
Freiwilligkeit allein wird vermutlich nicht ausreichen, um die erforderliche Truppenstärke der Bundeswehr zu erreichen. Deshalb plädiert Sascha Buschky, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Rheingau-Hessen-Nassau, für die Wehrpflicht. Skeptisch zeigt sich der Oberstleutnant der Reserve gegenüber Plänen zu einem Losverfahren.