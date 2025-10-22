Oberstleutnant im Interview Diskussion über Wehrpflicht: Experte fordert Rückkehr Rolf Goeckel 22.10.2025, 20:00 Uhr

Oberstleutnant der Reserve Sascha Buschky aus Weilmünster setzt sich für die Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland ein. Er zeigt sich skeptisch gegenüber einem Losverfahren.

Freiwilligkeit allein wird vermutlich nicht ausreichen, um die erforderliche Truppenstärke der Bundeswehr zu erreichen. Deshalb plädiert Sascha Buschky, Vorsitzender der Reservistenkameradschaft Rheingau-Hessen-Nassau, für die Wehrpflicht. Skeptisch zeigt sich der Oberstleutnant der Reserve gegenüber Plänen zu einem Losverfahren.







