Discounter in Singhofen nach Feuer wieder eröffnet

Nach einem Feuer im Lebensmittel-Discounter Norma in Singhofen im Februar war der Markt einige Wochen lang geschlossen. Nun kann wieder eingekauft werden, und auch zu den Ursachen des Brandes gibt es neue Erkenntnisse.

Der Ortsbürgermeister von Singhofen Detlef Paul hat dem Norma-Expansionsleiter Harald Neusser sowie dem ganzen Team zur Wiedereröffnung der Filiale im Gewerbegebiet gratuliert. Das Lebensmittelgeschäft war seit einem Brand in der Nacht zum 18. Februar geschlossen. „Nicht nur wir hier in der Gemeinde haben gemerkt, wie sehr uns der Markt fehlt“, sagte Paul zur Eröffnung.

Davon zeugten zu Beginn dieser Woche auch die vielen Menschen, die schon ab 7 Uhr in die Filiale strömten und für einen überfüllten Parkplatz im Gewerbegebiet „An den Weiden“ sorgten. Der Norma-Markt musste nach dem Feuer Anfang des Jahres aufwendig saniert werden. „Wir haben Gas gegeben und in Rekordzeit alles auf den neuesten Stand gebracht“, sagte Neusser und nannte Singhofen einen guten Standort für den Lebensmittel-Discounter, der dort rund 1500 unterschiedliche Produkte anbietet.

Zwei Verdächtige ermittelt

Wie es zu dem Feuer in dem Supermarkt kam, ist weiterhin noch nicht endgültig geklärt. Wie die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, müsse nach der Brandursachenanalyse von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen werden. Zwei Beschuldigte seien ermittelt worden, die unter Verdacht stehen, zuvor in den Supermarkt eingebrochen zu sein. Ob sich der Tatverdacht gegen diese beiden Personen erhärten lasse, sei noch offen. „Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern noch an“, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Dessen ungeachtet hoffen der Gemeinderat und die Unternehmensleitung nach wie vor auf eine Erweiterung des Marktes. Die Pläne sollen jetzt noch einmal dem Hauptausschuss der Stadt Nassau vorgestellt und erläutert werden, um Ängste zu nehmen, dass sich eine Vergrößerung der Fläche in Singhofen über die Maßen negativ auf den Umsatz der Anbieter in der Stadt Nassau auswirkt.