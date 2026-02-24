Kandidaten im Wahlkreis 8
Dinzen: Ich setze mich für eine nachhaltige Buga ein
Alexandra Dinzen tritt im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) für die Partei Bündnis90/Die Grünen an.
Alexandra Dinzen tritt im Wahlkreis 8 (Koblenz/Lahnstein) für die Partei Bündnis90/Die Grünen an.
Christof Mattes

Grünen-Kandidatin im Wahlkreis 8 für den Landtag beantwortet Fragen zu sich und ihren politischen Überzeugungen.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Alexandra Dinzen tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 8 – Koblenz/Lahnstein für die Partei Bündnis 90/Die Grünen an.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungWK 8 – Koblenz/Lahnstein

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren