Eine Hürde für den lang erwarteten Neubau der Aarbrücke in der Diezer Bismarckstraße ist genommen: Zwei Trinkwasserleitungen wurden unterhalb des Flussbetts verlegt. Nun wird noch auf eine weitere ausstehende wasserrechtliche Genehmigung gewartet.

Am Schluss klappte es mit dem Zeitplan dann fast doch noch: Nur wenige Tage nach Ende der Sommerferien sind in der Diezer Bismarckstraße unter dem Aarbett zwei Trinkwasserleitungen verlegt worden. „Die Dichtigkeitsprüfung war erfolgreich und die Baugruben sind wieder verfüllt“, bestätigt Thorsten Lotz, Werkleiter der Verbandsgemeindewerke Diez, am Montag den vorläufigen Abschluss der Arbeiten. Damit ist dann auch eine Voraussetzung für den seit Langem geplanten Neubau der benachbarten maroden Aarbücke erfüllt, deren Fahrbahn schon seit Längerem für den Verkehr eingeengt ist, um eine weitere Belastung der geschädigten Brückenteile zu vermeiden.

„An der vorhandenen Brücke hängen noch Strom- und Telekommunikationsleitungen, zwei Gasleitungen und zwei Trinkwasserleitungen“, erläuterte Thorsten Lotz bereits vor Beginn der aktuellen Arbeiten die Hintergründe. Die Neuplanung der Brücke sieht einen schlanken Aufbau vor, damit ein größtmöglicher Abfluss für die Aar gewährleistet ist. Zusammen mit dem beauftragten Planungsbüro hatte man daher entschieden, die Wasserleitungen zukünftig nicht mehr über die Brücke, sondern etwa 1,50 Meter unterhalb der Aar hindurch zu führen. Für die dazu benötigten Baugruben mussten im Frühjahr zwei gesunde Winterlinden gefällt werden. In den vergangenen Sommerwochen wurden nun mithilfe eines Spülbohrverfahrens zwei Bohrungen unterhalb der Gewässersohle durchgeführt. Die neuen Leitungen wurden dann direkt am Bohrloch eingezogen.

i Die beiden Trinkwasserleitungen werden durch ein Bohrloch unter der Aar durchgezogen. VG-Werke Diez/Lotz

Und wer während der Verlegung der Rohre genau hinschaute, dem fiel auf, dass diese unterschiedlich dick sind, denn sie erfüllen verschiedene Funktionen. Eines der Rohre ist eine Fallleitung, die von einem Hochbehälter runter ins Tal führt. Das andere ist die Versorgungsleitung, welche die Innenstadt mit dem Wohngebiet Schläfer verbindet. Beide Leitungen sind aber noch nicht in Betrieb. Ans Netz angeschlossen werden sie erst, wenn der Abriss der maroden Aarbrücke beginnt. Und wann das der Fall sein wird, ist immer noch offen, denn es liegen der Diezer Verwaltung nach eigenen Angaben immer noch nicht alle Genehmigungen vor.

Wobei ein Bescheid wohl bereits unterwegs ist: „Die wasserrechtliche Genehmigung für den Neubau der Brücke über die Aar wurde letzte Woche erteilt“, stellt Saskia Daubach-Metz, Pressesprecherin des Rhein-Lahn-Kreises, fest. Benötigt wird jedoch auch noch eine wasserrechtliche Genehmigung für eine zusätzlich geplante provisorische Fußgängerbrücke. Diese soll einige Meter flussabwärts von der Bad Dübener Straße über die Aar hin zum Schläferweg aufgestellt werden. Die Kosten betragen rund 80.000 Euro. Für den Brückenneubau wurden wiederum insgesamt 1.350.000 Euro im Haushalt eingestellt.

i Ende vergangener Woche wurden die beiden Baugruben wieder zugeschüttet. Johannes Koenig

Laut Kreisverwaltung steht für die Genehmigung der Fußgängerbrücke noch eine wasserwirtschaftliche Stellungnahme der SGD Nord aus. Man habe daher noch mal bei der Fachbehörde nachgefragt und um eine kurzfristige Erledigung gebeten, sagt Daubach-Metz. Solange es für die Fußgängerbrücke noch kein grünes Licht gibt, lohnt es sich aber auch nicht, den Brückenneubau anzugehen. Die nächsten Schritte wären die Ausarbeitung eines Zeitplans zusammen mit dem Planungsbüro und die Ausschreibung der Aufträge. Die Angebote müssten dann durch die Verwaltung geprüft werden, die eine Empfehlung für die Auftragsvergabe an den Stadtrat ausspricht. Der Rat muss diese diskutieren und beschließen. Daher mehren sich aktuell die Zweifel, ob der Brückenneubau in diesem Jahr noch umzusetzen ist. Denn Ausschreibung, Angebotsausarbeitungen und Prüfungen sowie die politischen Beratungen werden zusammen vermutlich mehrere Monate in Anspruch nehmen. Offen ist auch noch, wie schnell die beauftragte Baufirma dann loslegen kann.