Brand- und Katastrophenschutz
Diezer VG-Rat will Feuerwehr ertüchtigen
Zwei Garagen und Lagerräume für die Freiwillige Feuerwehr sollen in der VG Diez entstehen.
Zwei Garagen und Lagerräume für die Freiwillige Feuerwehr sollen in der VG Diez entstehen.
Johannes Koenig

Erneut investiert die VG Diez in die Modernisierung ihrer Feuerwehr. Zwei Garagen und Lagerräume für die Feuerwehr Diez werden gebaut, da der zusätzliche Platzbedarf unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr abgedeckt werden kann.

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Am 26. März trat der Verbandsgemeinderat im Dorfgemeinschaftshaus Horhausen zu einer Sitzung zusammen und behandelte zahlreiche Themen aus Verwaltung, Infrastruktur, Bildung und kommunaler Entwicklung. So auch eine geplante Baumaßnahme zum Anbau zweier Garagen und Lagerräume an der Feuerwache in Diez.

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Rhein-Lahn-ZeitungPolitik

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