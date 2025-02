Diezer Verwaltung für den Katastrophenfall gewappnet

Ob ein Stromausfall, Überschwemmungen oder ein Amoklauf: Der VG-Verwaltung kommt in Notfällen eine Schlüsselrolle zu. Wie der Krisenstab in Notfällen reagiert, das wurde nun im Rahmen einer Schulung trainiert.

Zur Verbesserung der Krisenbewältigung in der Verbandsgemeinde Diez fand am 28. und 29. Januar in der Zentralen Feuerwache eine umfassende Schulung des Verwaltungsstabs statt, das berichtet die VG-Verwaltung in einer Pressemitteilung. Ziel der Veranstaltung war es demnach, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter intensiv in der Aufbau- und Ablauforganisation eines Krisenstabs zu schulen, der im Not- und Katastrophenfall von der Bürgermeisterin einberufen wird. Dieser Stab spielt eine zentrale Rolle bei der strategischen Bewältigung von Krisensituationen und trifft die wesentlichen Entscheidungen.

„Nicht nur die verheerenden Überschwemmungen des Ahrtals im Juli 2021, sondern auch die zurückliegenden Starkregenereignisse in unserer Region haben gezeigt, wie wichtig es ist, für den Ernstfall gut vorbereitet zu sein – dies bedarf entsprechender Übung.“

Bürgermeisterin Maren Busch betonte die Bedeutung der Schulung für die VG.

Die zweitägige Schulung wurde durch Josef Kanders vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) durchgeführt, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die spezifischen Aufgaben und Herausforderungen eines Verwaltungsstabs thematisch einführte und außerdem eine sinnvolle Arbeitsweise für alle Stabsmitglieder detailliert veranschaulichte.

Zwei Szenarien durchgespielt

„Mit dem Erproben verschiedener Szenarien in solchen Übungen können wir als Verwaltung wertvolle Erfahrungen sammeln und daraus Lehren für zukünftige potenzielle – und hoffentlich niemals eintretende – Ereignisse ziehen", so Busch weiter.

Um das theoretische Wissen weiter zu vertiefen, wurden am zweiten Schulungstag zwei Szenarien durchgespielt: ein bundesweiter Stromausfall und ein Amoklauf-Szenario. Diese praxisorientierten Übungen ermöglichten es allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, daraus resultierende Aufgaben für die Verwaltung zu identifizieren sowie ihre Reaktionsfähigkeit und Entscheidungsprozesse in Krisensituationen zu testen und weiter zu optimieren.

Wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit

Bürgermeisterin Busch und Erster Beigeordneter Torsten Loosen sprachen ihren besonderen Dank an Josef Kanders vom BBK aus, der die Inhalte der Schulung eindrucksvoll vermittelte. „Nur durch kontinuierliche Fortbildung und Zusammenarbeit können wir im Ernstfall schnell und effektiv handeln“, so Loosen. Ein Dank ging natürlich auch in Richtung aller teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die während der Übungsfälle großes Engagement zeigten. „Die Schulung hat einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, die Handlungsfähigkeit unseres Verwaltungsstabs in Krisensituationen weiter zu verbessern und uns auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten“, lautet das gemeinsame Fazit der Bürgermeisterin und des Ersten Beigeordneten.

i Gute Stimmung herrschte während der zweitätigen Stabsschulung in der Diezer Feuerwehrwache. VG Diez / Oliver Schäffer

Dabei ist der Verwaltungsstab Bestandteil einer Gesamtstrategie für Krisensituationen und Notlagen: Gleichermaßen zählt hierzu nämlich auch die eigene Vorsorge der Bevölkerung für den Notfall. Für Stromausfälle, Starkregenereignisse und Hochwasser hat die Verwaltung bereits seit einigen Jahren Handlungsempfehlungen und Hinweise im Amtsblatt und auf der Homepage www.vgdiez.de veröffentlicht – in den kommenden Wochen werden neue spezielle Merkblätter im Amtsblatt erscheinen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und mit gezielten Tipps auf mögliche Notfälle vorzubereiten. Selbstschutz und Eigenvorsorge sind wichtige Pfeiler für die persönliche Sicherheit. Im Rahmen einer durch die Kommunen organisierten kreis- und bundesländerübergreifenden Hochwasserübung, die Ende März stattfinden wird, ist auch der Verwaltungsstab der Verbandsgemeinde Diez wieder erneut gefordert, seine Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit unter Beweis zu stellen.