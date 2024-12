Koblenzer Straße gesperrt Diezer und Birlenbacher Feuerwehren löschen Kaminbrand 22.12.2024, 17:00 Uhr

i Alles im Griff: Für die Dauer des Einsatzes wurden ein Teilstück der Koblenzer Straße in Diez vollsträndig für den Verkehr gesperrt. Freiwillige Feuerwehr Stadt Diez/Anton Müller

Ein Kaminbrand in der Koblenzer Straße in Diez führte am Samstagvormittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Ernsthaft verletzt wurde offenbar niemand und der Einsatz konnte nach gut zwei Stunden beendet werden.

Am Samstagmorgen um 10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Diez unter dem Stichwort „Dachstuhlbrand mit Menschenrettung“ in die Koblenzer Straße gerufen. „Vor Ort konnte ein Kamin- und Schwelbrand festgestellt werden“, heißt es in der Einsatzmeldung.

