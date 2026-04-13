In der Grafenstadt wird es im September wieder sportlich: Bereits zum neunten Mal findet dort der traditionelle Diezer Stadtlauf statt. In zahlreichen verschiedenen Kategorien können Laufbegeisterte zeigen, was sie drauf haben.
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Der im Jahre 2012 erstmals durchgeführte Diezer Stadtlauf gehört mittlerweile zu den beliebtesten Laufveranstaltungen in ganz Rheinland-Pfalz. Und nach Trier ist er die zweitgrößte Laufveranstaltung im Lande. Ausrichter ist der SV Diez-Freiendiez in Kooperation mit der LG Lahn-Esterau.