Es wird wieder sportlich Diezer Stadtlauf geht in die neunte Runde Rolf-Peter Kahl 13.04.2026, 18:00 Uhr

i Gemeinsam mit dem Schirmherrn, dem Vizepräsidenten des rheinlandpfälzischen Landtages Matthias Lammert (2.v.rechts), dem Beigeordneten der Stadt, Marco Rosso (5.v. links), dem Sportkreisvorsitzenden Werner Hölzer (4. Von links) und dem Präsidenten des Leichtathletik-Verband Rheinhessen-Rheinland, Klaus Lotz (3.v.links) stellten Mitglieder des Org-Teams den Stadtlauf 2026 vor. Rolf-Peter Kahl

In der Grafenstadt wird es im September wieder sportlich: Bereits zum neunten Mal findet dort der traditionelle Diezer Stadtlauf statt. In zahlreichen verschiedenen Kategorien können Laufbegeisterte zeigen, was sie drauf haben.

Der im Jahre 2012 erstmals durchgeführte Diezer Stadtlauf gehört mittlerweile zu den beliebtesten Laufveranstaltungen in ganz Rheinland-Pfalz. Und nach Trier ist er die zweitgrößte Laufveranstaltung im Lande. Ausrichter ist der SV Diez-Freiendiez in Kooperation mit der LG Lahn-Esterau.







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