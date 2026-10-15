18 Millionen Euro Investition Diezer St. Vincenz stellt sich für die Zukunft auf Daniel Rühle 15.10.2026, 20:00 Uhr

i Das Diezer St.-Vincenz-Krankenhaus wird nun für fast 19 Millionen Euro saniert. In Zeiten von Klinikschließungen ein klares Bekenntnis zur Region und dem Auftrag der Grundversorgung. Johannes Koenig

Viele kleinere Kliniken mussten in der Vergangenheit schließen, so auch im Rhein-Lahn-Kreis. Die „gallischen Dörfer“ Nastätten und Diez bleiben. Warum das bei Letzterer so ist und wie man sich für die Zukunft aufstellen will, erklärt der Träger.

Nassau, Bad Ems, Lahnstein: Während an anderen Stellen des Landkreises Kliniken ihre Türen schlossen beziehungsweise ihr Profil weg von der Grund- und Regelversorgung hin zur Spezialisierung veränderten, bestehen zwei Krankenhäuser mit Notaufnahmen für akute Fälle weiter: Das Paulinenstift in Nastätten und das St.







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