Viele kleinere Kliniken mussten in der Vergangenheit schließen, so auch im Rhein-Lahn-Kreis. Die „gallischen Dörfer“ Nastätten und Diez bleiben. Warum das bei Letzterer so ist und wie man sich für die Zukunft aufstellen will, erklärt der Träger.
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Nassau, Bad Ems, Lahnstein: Während an anderen Stellen des Landkreises Kliniken ihre Türen schlossen beziehungsweise ihr Profil weg von der Grund- und Regelversorgung hin zur Spezialisierung veränderten, bestehen zwei Krankenhäuser mit Notaufnahmen für akute Fälle weiter: Das Paulinenstift in Nastätten und das St.