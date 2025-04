Nur noch sechs Figuren sind auf dem Schachbrett vorhanden: die Könige, zwei Türme, ein Läufer und eine Dame. Wie kann sich Weiß aus der brenzligen Situation befreien? Wo muss Schwarz aufpassen? Gespannt und konzentriert verfolgen die Nachwuchsspieler des Schachklubs Rochade Diez die Ausführungen von Übungsleiter Mark Müller und die Lösungsvorschläge der Mitspieler. Wer eine Idee hat, meldet sich brav und wartet, bis er an der Reihe ist. Wer seine Idee vorgetragen hat, darf gerne auch mal nach vorne an die Tafel kommen, um seinen Zug auch ganz praktisch durchzuführen.

Im November des letzten Jahres hatte der Schachklub Rochade 69 Diez eine Nachwuchsoffensive gestartet und für das Jugendtraining über Zeitung und Amtsblatt geworben. Möglich wurde dies, nachdem der Vorsitzende Elmar Pasch mit dem 22-jährigen Lehramtsstudenten Mark Müller einen Schachbegeisterten gefunden hatte, der seine Freude am Schachspielen gerne auch Jüngeren vermitteln wollte. Seit zehn Jahren ist Müller schon Mitglied im Klub, kam über die Schach AG von Walter Hochkirch an der Grundschule in Hahnstätten nach Diez. Seit November betreut er einmal in der Woche, nämlich freitags ab 16 Uhr (bis etwa 17.30 Uhr), bis zu 16 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis zwölf Jahren (1. bis 7. Schuljahr). Das Training findet im Domizil des Klubs im zweiten Obergeschoss des Jugendzentrums Diez (JuZ, Haus der Vereine) im Wilhelm-von-Nassau-Park statt. Unterstützt wird Müller dabei regelmäßig von mindestens zwei weiteren Erwachsenen. Auch an seinem Trainerschein arbeitet der neue Coach. Den macht er beim benachbarten Hessischen Schachverband, dem die wenigen rheinland-pfälzischen Schachvereine an der Ländergrenze angehören.

„ Wir starten immer, indem wir gemeinsam die Schachbretter aufbauen. Dann bilden wir Spielpaare zum Einspielen. Wer keinen Partner in seinem Alter findet, kann mit einem Erwachsenen spielen .“

Übungsleiter Mark Müller .

„Wir starten immer, indem wir gemeinsam die Schachbretter aufbauen. Dann bilden wir Spielpaare zum Einspielen. Wer keinen Partner in seinem Alter findet, kann mit einem Erwachsenen spielen“, erklärt Müller. Manche bevorzugen aber auch den Laptop, auf dem ein Schachprogramm jederzeit abrufbar ist. „Anschließend geht es an die Demonstrationstafel, um Angriffs- und Verteidigungsstrategien zu üben, und danach dürfen die Kinder noch 15 Minuten in ihren Trainingsheften arbeiten.“ Die stammen ursprünglich aus Holland, verrät der Vorsitzende Pasch: „Darin wird alles ganz genau erklärt: die Figuren, die Felder, die Zugwege, bis hin zu immer ausgefeilteren Spielzügen.“ Für all die Mühe gibt es zum Abschluss noch eine kleine Süßigkeit, die der Verein selbst finanziert. Für das Wasser zwischendurch hat man Staatlich Fachingen als Sponsor gewinnen können.

Aus Diez und vielen Orten in der Umgebung, darunter auch Hahnstätten, Nentershausen und Altendiez, kommt der Nachwuchs. Denn Schachklubs sind in der Region rar gesät. Vielleicht wird man schon in der Saison 2025/2026 mit einer Jugendmannschaft antreten können, doch dabei soll erst einmal nichts überstürzt werden. Hauptziel ist es, den Kindern die Freude am Schach zu vermitteln und sie langfristig dafür zu begeistern. Über die Wiederbelebung der Jugendarbeit durch das Engagement von Müller freut sich Pasch sehr. Er ist schon seit den 90er-Jahren im Verein und inzwischen Vorsitzender. Mit dem „Reinschnuppern auf Probe“, welches der Verein nach wie vor für jeden Interessierten anbietet, meldet der vom Niederrhein stammende Vorsitzende auch einen Zuwachs bei den Erwachsenen. Dienstags ab 19 Uhr treffen sich auch hier inzwischen wieder regelmäßig bis zu zehn Schachspieler im JuZ. Wer Lust hat, kann persönlich beim Schachklub Rochade 69 vorbeischauen, um sich ein Bild zu machen. An einer neuen Website arbeitet man derzeit ebenfalls.