Experte gibt Auskunft Diezer Mauereinsturz: Was sind mögliche Ursachen? Johannes Koenig 16.02.2026, 15:09 Uhr

i Auf einer Länge von mehreren Metern war am St. Peterweg eine Grundstücksmauer auf die Straße gefallen, die Aufräumarbeiten begannen bereits am nächsten Tag. Johannes Koenig

Wenn, wie am St. Peterweg in Diez, eine Grundstücksmauer „einfach umfällt“ hat das oft mehrere Gründe. Mögliche Ursachen zeigt anhand vorhandener Fotos Daniel Traub, Bauleitung bei der Firma Hocke Garten- und Landschaftsbau in Klingelbach, auf.

Das war noch mal gut gegangen, als vor über einer Woche eine Grundstücksmauer einstürzte und Trümmer auf den Diezer St. Peterweg fielen. Weder Passanten noch Fahrzeuge kamen zu Schaden und bereits am nächsten Tag war eine vom Grundstückseigentümer engagierte Firma mit Aufräumarbeiten beschäftigt.







