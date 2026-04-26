Sanierung wird erörtert Diezer Leerstand: Was passiert mit Haus Eberhard? Johannes Koenig 26.04.2026, 06:00 Uhr

i Aktuell ist das Haus Eberhard in Diez wegen seines maroden Bauzustands geschlossen. Nun soll es in den kommenden Jahren saniert werden. Johannes Koenig (Archiv)

Noch kein „Lost Place“, aber definitiv ein Leerstand. Das historische Haus Eberhard beschäftigt die Diezer Stadtpolitik schon seit Langem. Nun scheint eine Lösung näher zu rücken.

Das aus dem 18. Jahrhundert stammende ehemalige Stadtpalais Haus Eberhard in der Diezer Pfaffengasse ist nicht nur ein geschichtsträchtiger Ort, sondern als „Kulturhaus“ der Stadt auch ein überaus beliebter Veranstaltungsort. Aber das ist vorerst Vergangenheit, denn seit einiger Zeit ist das historische Gebäude aufgrund des hohen Sanierungsstaus dort für die Öffentlichkeit gesperrt.







Artikel teilen

Artikel teilen