Wendung im Betrugsprozess Diezer landet wegen Fehler des Arbeitsamts vor Gericht Thorsten Kunz 17.09.2025, 15:00 Uhr

i Ein 23-Jähriger Diezer musste wegen Betrugs vor Gericht. Doch dort stellte sich heraus, dass nicht er, sondern das Arbeitsamt den Fehler begangen hat. Oliver Berg/dpa

Sozialleistungen gibt es in Deutschland in Hülle und Fülle. Gegen Betrüger, die sich Leistungen erschleichen, wird oft gerichtlich vorgegangen. Jüngst gegen einen 23-jährigen Diezer. Doch der stand nur wegen eines Fehlers des Arbeitsamts vor Gericht.

„Der Angeklagte hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Er ist deshalb von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen freizusprechen.“ Dieses Plädoyer der Staatsanwaltschaft fasste einen kuriosen Prozess, der kürzlich vor dem Diezer Amtsgericht stattgefunden hatte, knapp aber treffend zusammen.







