Internationaler Weltkindertag
Diezer Kinder haben konkrete Wünsche
Rund 30 Kita-Kinder aus Diez versammelten sich um eine Miniaturweltkugel, um gemeinsam zu singen.
Rund 30 Kita-Kinder aus Diez versammelten sich um eine Miniaturweltkugel, um gemeinsam zu singen.
Till Kronsfoth

Passend zum Weltkindertag notierten Diezer Kita-Kinder ihre guten Wünsche für Altersgenossen in aller Welt und befestigten sie am Marktplatz an einem Wunschbaum. Dabei waren die Wünsche gut überlegt.

Lesezeit 1 Minute
„Wir sind Kinder!“, schmetterte es über den Diezer Marktplatz, als sich rund 30 Kinder um eine Miniaturweltkugel versammelten und sodann den gleichnamigen Evergreen von Rolf Zuckowski sangen. Anlässlich des Weltkindertages am Sonntag, 20. September, sammelten die Kinder der Kitas Am Schlossberg und Kinderhafen bei einer gemeinsamen Aktion auf dem Diezer Marktplatz ihre Wünsche für Altersgenossen in aller Welt.
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