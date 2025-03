Glasfaser gehört die Zukunft, aber die Bauarbeiten können zu Irritationen führen, wie jüngst an der Limburger Straße/B417 in Diez. Dennoch ist die Deutsche GigaNetz GmbH offenbar im Großen und Ganzen zuversichtlich, den Zeitplan halten zu können.

Ein aufgerissener Bürgersteig und verärgerte Fußgänger: Eine Baustelle der Deutschen GigaNetz GmbH sorgte im Rahmen des Glasfaserausbaus an der Limburger Straße/B417 in Diez für Irritationen. Denn für Passanten mit Kinderwagen oder Rollator blieb wenig Platz. „Unser Baupartner wurde angewiesen, den Bereich umgehend zu säubern und in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen“, so die Pressestelle des Unternehmens. „Ergänzend haben wir einen Bauüberwacher eingesetzt, der das Projekt täglich begleitet, um höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards dauerhaft zu gewährleisten.“ Inzwischen ist der Bürgersteig wiederhergestellt worden. Wie weit fortgeschritten ist aber nun der Glasfaserausbau im übrigen Stadtgebiet?

„Im östlichen Teil sind die Bauarbeiten abgeschlossen, und der Hauptverteiler – in Fachkreisen als Point of Presence (PoP) bekannt – ist bereits in Betrieb genommen“, schreibt das Unternehmen. Derzeit werden die Arbeiten auf der Westseite fortgesetzt. „Zwar gibt es eine geringfügige Abweichung vom ursprünglichen Zeitplan, doch wurden zusätzliche Teams beauftragt, um diese Verzögerung auszugleichen.“ Das Ziel sei es, auch den südlichen Stadtbereich planmäßig bis zum Sommer fertigzustellen. Wie bereits angekündigt, plant die Deutsche GigaNetz, den Glasfaserausbau mit weiteren Kapazitäten zu beschleunigen. „Hierfür wird die Tochtergesellschaft Deutsche GigaNetz Infra GmbH eingebunden.“ Diese Pläne wurden auch mit der Verbandsgemeinde erörtert, so die Auskunft.

Was aber passierte an der Limburger Straße? Dort handelte es sich um Bauarbeiten auf der Netzverteilerebene (NVT). „Das Ziel des Netzes ist es, Licht über eine Glasfaserinfrastruktur vom PoP zu den Häusern zu übertragen.“ Leerrohre verlaufen dazu entlang der Straße und werden mit der Wilhelmstraße, der Brückenstraße und Häusern verbunden. „Es kann jedoch vorkommen, dass einige Hausanschlüsse aufgrund verspäteter Vertragsabschlüsse oder fehlender Termine noch nicht vollständig berücksichtigt wurden.“